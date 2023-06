Trommelkorps Eisborn: Frühstück mit Ehrungen

Eisborn. Eisborner Trommler ehren verdiente Mitglieder. Ein Dankeschön gilt auch Britta Spiekermann. Warum?

Beim traditionellen Patronatsfrühstück des Trommlerkorps Eisborn gab es neben leckeren Brötchen viele Ehrungen von verdienten Mitgliedern. Nachdem der Tag mit einer Messe im Balver Bergdorf gestartet war, welche durch die Nachwuchstrommler in Uniform unterstützt wurde, gingen die Musiker zusammen in die Eisborner Antoniushütte zum gemeinschaftlichen Schmausen. Besitzerin Britta Spiekermann wurde an diesem Tag auch von den Musikern bedacht. „Britta unterstützt uns schon seit Jahren beider Durchführung unser JHV und beim Patronatsfrühstück. Das haben wir als Anlass genommen, um sich bei ihr einmal mit einem Blumenstrauß zu bedanken“, erklärt Vereinssprecherin Alina Krämer.

Volksmusikerbund und der Trommlerkorps Eisborn ehrten Mitglieder: Matthias Schäfer für 30 Jahre, Mirjam Brinkschulte für 25 Jahre, für 20 Jahre Marius Kolossa, Vanessa Danne, Alina Krämer. In Abwesenheit wurden ebenfalls für 20 Jahre Jan Steinschulte und Dennis Loyen geehrt. Die Ehrungen überreichten Matthias Gurski und Niklas Kolossa.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve