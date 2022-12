Trostwald Wocklum: Andacht für Trauernde an Weihnachtstagen

Trauerredner Klemens Brockhagen macht Trauernden Weihnachten erneut ein Angebot. Er bittet zum zweiten Mal nach Wockum.

Balve/Neuenrade. Der freie Trauerredner Klemens Brockhagen lädt Angehörige Verstorbener erneut in den Trostwald in Wocklum ein. Das sagte der Neuenrader am Freitag bei einem Besuch der WP-Redaktion.

Trauerredner Klemens Brockhagen aus Neuenrade ist oft im Trostwald Wocklum im Einsatz. Foto: jürgen overkott / WP

Wer an den Weihnachtsfeiertagen den Trostwald besuche, habe die Möglichkeit, an einer kurzen Andacht teilzunehmen, sagte Brockhagen, der für das Bestattungshaus Willi Hermann in Balve und das Bestattungshaus Becker in Neuenrade im Einsatz ist. Heiligabend und am ersten Weihnachtstag jeweils um 14.30 Uhr, will Brockhagen am Andachtsplatz im Trostwald einen besinnlichen Text vortragen, eine weihnachtliche Geschichte lesen und ein abschließendes Gebet sprechen. Wer danach Begleitung – beispielsweise zu einer Grabstätte – wünscht, könne sich gern an ihn wenden, fügte Brockhagen hinzu.

Im vergangenen Jahr hatte er Trauernde erstmalig in den Trostwald in Wocklum eingeladen. Der Trostwald – im August 2018 eingeweiht – erfreut sich als Beerdigungsstätte in freier Natur steigender Beliebtheit.

