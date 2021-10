Tschüss Corona: So stärkt Grundschule Garbeck Teamgeist

Garbeck. Normalität in den Schulen liegt immer noch in weiter Ferne. Um es den Schülerinnen und Schülern Schritte auf dem Weg in die Vor-Corona-Zeit zu ermöglichen, bedarf es vor allem der emotionalen und psychosozialen Unterstützung der Kinder, der Förderung des sozialen Miteinanders sowie der Entwicklung der Lernfreude. Um diese Defizite bei den Schülern aufzuholen wurden nach den Sommerferien die NRW-Schulen über das Bundes- und Landesprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ informiert. DieGrundschule Garbeckließ Taten folgen. Am Freitag zeigte sie, was geht.

+++ SO ARBEIT PUMPEN-HERSTELLER RICKMEIER MIT GRUNDSCHULE GARBECK ZUSAMMEN +++

Schulleiterin Dorothe Gastreich-Kneer präsentierten ihr Corona-Paket auf dem Schulhof. Mit Schuljahresbeginn wurden im Sport-, Musik- und Kunstunterricht Projekte eingerichtet, die den Teamgeist der Schülerinnen und Schüler stärken sowie die Klassen- und Schulgemeinschaft wieder zusammenwachsen lassen.

+++ GRUNDSCHULE GARBECK: SO WIRD EINSATZ FÜR FAIREN HANDEL BELOHNT +++

Bei schönstem Herbstwetter stellten die Schüler der einzelnen Klassen ihre Projekte vor. „Sport, Musik und Kunst liegt heute an“, so Schulleiterin Dorothe Gastreich-Kneer. „Die Kinder haben sich in den letzten Wochen echt ins Zeug gelegt, um hier ihre tollen Projekte vorzustellen. All diese Projekte dienen zur Stärkung der Klassen- und Schulgemeinschaft und zur Gesundheitsförderung. In den letzten Monaten haben doch die Kinder am meisten unter den Einschränkungen der Pandemie gelitten. Hier wurde jetzt anhand der Projekte etwas Lebensfreude an die Kinder zurückgegeben“.

„Wir machen Zirkus“: Präsentation der 4. Klasse auf dem Schulhof Garbeck Foto: ven Paul / WP

Zu Beginn durften die Schüler der Klasse 1b ihren Mitschülern so richtig einheizen. Tanzen und Singen standen an. Dazu lud der Titel des Stückes schon ein: „Einfach spitze, dass Du da bist“. Einfach spitze waren auch die Schüler der Klasse 3. Mit ihrem Projekt „Sponsorenschwimmen für einen guten Zweck“ schafften es die Schüler, mit der Unterstützung ihrer Lehrerin Romina Nölle die stolze Summe von 8345 Euro für die Humanica-Organisation zu erschwimmen. Die Schüler möchten mit diesem Projekt auf die enorme Wasserverschwendung westlicher Länder aufmerksam machen. Umgekehrt haben arme Länder kaum sauberes Trinkwasser; mehr als 200 Kinder verdursten täglich, wie es hieß. Die Spende unterstützt Organisationen, die beim Aufbau der Wasserversorgung armer Länder helfen.

+++ SO FUNKTIONIERT MUSIKUNTERRICHT AN DER GRUNDSCHULE GARBECK +++

Abfall verwandelt sich in Spielzeug

Sport gab es auch bei den Viertklässlern der Grundschule. Hier wurde eine turbulente und bunte Zirkusshow zum Besten gegeben, bevor die Schüler der Klasse 1a mit Kinderyoga wieder etwas Ruhe in das Programm brachten. Zum Abschluss des Programms stellten die Schüler der Klasse 2 ihre selbstgebastelten Pausenspielzeuge vor. Das Besondere daran: Alles wurde aus Abfallmaterialien erstellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve