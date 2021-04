Überfall auf Balver Getränkemarkt: Serie?

Das Foto der Überwachungskamera soll einen der beiden Täter zeigen, die für einen Überfall in Neuenrade verantwortlich sein sollen. Inzwischen gibt es weitere ähnliche Fälle, auch in Balve.

Balve. Überfall auf einen Getränkemarkt in Balve. Die Polizei sieht einen Zusammenhang zu ähnlichen Fällen in der Region – und sucht dringend Zeugen.

Nach Raubüberfällen auf einen Getränkemarkt in Neuenrade am 21. April sowie einen Lotto-Laden in Menden-Lendringsen am 22. April ermittelt die Polizei in zwei weiteren Fällen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist ein Zusammenhang zu den zuvor genannten Taten nicht auszuschließen. Ob die Taten von denselben Tätern begangen wurden, wird mit Hochdruck geprüft. Was war passiert?

Am Dienstag um 18.20 Uhr betrat ein Räuber einen Getränkemarkt an der Balver Hönnetalstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er Bargeld aus der Kasse, während der zweite Täter außerhalb Schmiere stand. Mit ihrer Beute flüchteten beide zu Fuß zwischen Drogerie und Getränkemarkt in Richtung der Bahngleise.

Täterbeschreibung: Der Haupttäter war männlich, zwischen 20 und 30 Jahren alt und trug einen weißen Kapuzenpullover. Der Mittäter war ebenfalls männlich und dunkel gekleidet.

Im Getränkemarkt hielten sich zur Tatzeit zwei Kunden im Geschäft auf, die die Tat mitbekommen, sich jedoch unmittelbar entfernt haben sollen. Gleiches gilt für einen Zeugen, der die Flucht der Täter vor dem Geschäft beobachtet haben soll.

Die zweite Tat ereignete sich am Pungelscheider Weg in Werdohl. Gegen 20.50 Uhr betrat der Täter den dortigen Supermarkt. Er stellte sich in die Warteschlange und täuschte einen Einkauf vor. Als er den Kassierer erreichte, bedrohte er ihn mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Mehrere Zeugen bekamen den Vorfall mit. Mit ihrer Beute flüchteten beide Täter zu Fuß hinter den Supermarkt in Richtung Alt Pungelscheid/Neubaugebiet Risei.

Täterbeschreibung: Der Haupttäter war männlich, circa 19 bis 25 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß, hatte dunkle Augen, trug eine medizinische Maske und Einweghandschuhe, einen dunklen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Sein Mittäter war etwa 170 cm groß, Ende 20/Anfang 30 Jahre, trug eine graue Kapuzenjacke, ein weißes T-Shirt sowie eine kurze graue Hose.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, vor allem aus Balve, die Angaben zu den Tätern machen können: Telefon 02373-9099-0.