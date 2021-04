Überfall auf Getränkemarkt: Polizei sucht Zeugen

Balve/Neuenrade. Zwei junge Männer sollen einen Getränkemarkt in Neuenrade überfallen haben. Vom Haupttäter gibt es ein Foto der Überwachungskamera.

Beute in bisher unbekannte Höhe haben zwei junge Männer bei einem Überfall am Mittwochabend auf einen Getränkemarkt am Haller Weg in Neuenrade gemacht. Die Kreispolizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Laut Polizei ereignete sich der Überfall am Mittwoch um 19.15 Uhr. „Während einer der beiden im Eingangsbereich Schmiere stand, forderte der Zweite unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der Kassiererin. Mit ihrer Beute flüchteten beide zu Fuß in Richtung Südstraße. Das Opfer blieb unverletzt“, hieß es.

Der Haupttäter soll männlich sein, circa 19 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit blauer Kapuzenjacke mit weiß-hellgrauen Ärmeln, beige-brauner Chino-Hose, Basecap mit weiß-rotem Karo-Muster, grauen Turnschuhe und maskiert mit weißer FFP2-Maske sowie blauen Einmalhandschuhen.

Das Foto der Überwachungskamera soll einen der beiden Täter zeigen. Foto: Polizei MK

Der zweiter Täter soll ebenfalls ein junger Mann sein, vermutlich 16 bis 19 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Kappe, schwarzer Jacke oder Kapuzenpullover, brauner Hose und maskiert mit OP-Maske.

Einbruch in Gartenhütte

Zwei unbekannte junge Männer sind am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr gewaltsam in eine Gartenhütte auf dem Gelände des Neuenrader Weinberges eingedrungen. Sie hebelten laut Polizei die Eingangstür auf und konsumierten Getränke und Cannabis. Ein Zeuge schreckte die Täter auf. Sie flüchteten ohne Beute.

Hinweise an die Polizei: Telefon: 02392-9399-0.