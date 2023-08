Überflieger: So flog Garbecks Michael Spitzer zu WM-Bronze

Balve/Neuenrade. Michael Spitzer hob ab – und landete zwei Mal bei WM-Bronze. So schreibt der Garbecker Segelfluggeschichte.

Deutsche Segelflieger sind auf dem Höhenflug. Einer der Überflieger kommt aus dem Sauerland. Michael Spitzer aus Garbeck wartet mit einer ganz besonderen Erfolgsgeschichte auf.

Das deutsche Team erflog auf der Weltmeisterschaft im polnischen Torun die Silbermedaille in zwei Klassen, wie Marie Kneer vom LSV Sauerland berichtet. In der Einzelwertung holte der Garbecker Michael Spitzer Bronze auf den Flugplatz Höveringhausen holen.

Michael Spitzer aus Garbeck (4. von links) ist ein Überflieger. Er brachte für Deutschland zwei Mal WM-Bronze ins Sauerland. Foto: Marie Kneer / LSV Sauerland

Hintergrund: Die Pilotinnen und Piloten fliegen auf der Weltmeisterschaft in zwei Klassen, Advanced und Unlimited, die sich vor allem darin unterscheiden, welche Manöver geflogen werden. Diese Manöver werden bei den Kunstfliegern „Figuren“ genannt. Ähnlich wie etwa beim Ballett werden einzelne Figuren zu einem gesamten Programm gereiht. Aus einem Katalog von Figuren werden durch das Richterteam Programme zusammengestellt, die die Pilotinnen und Piloten nachfliegen müssen. Manche davon sind ihnen vorab bekannt, manche erfahren die Teilnehmenden jedoch auch erst einen Tag, bevor das Programm geflogen werden muss.

Strenge Bodenrichter

Bewertet wird das geflogene Programm von Bodenrichtern, die auf Kleinigkeiten achten: Stimmt die Richtung, in die die Figur geflogen wird? Wie sauber ist die Figur geflogen? Gibt es Fehler innerhalb des Programms?

Dabei dürfen sich die Piloten innerhalb einer gedachten „Box“ in der Luft bewegen – die Maße dieser Box betragen 1000x1000x1000 Meter, in der sie für die einzelnen Figuren Punkte sammeln. Überschreiten sie die Grenzen der Box, gibt es Strafpunkte. Wie ist ein derartig anspruchsvolles Programm unter Wettkampfbedingungen zu schaffen?

Mentale Stärke

„Um die Programme möglichst sauber und fehlerfrei zu fliegen, bedarf es viel Erfahrung und Training. Neben den psychischen Anstrengungen kommen Belastungen von 4 bis 6 G positiv und negativ auf uns Piloten zu, da muss man körperlich fit sein“, erklärt Michael Spitzer.

G-Kräfte sind Belastungen, die auf den menschlichen Körper durch die Änderung von Richtungen und Geschwindigkeiten einwirken. Positiv zu fliegen bedeutet, dass die Fliegenden in den Sitz gedrückt werden, negativ wenn sie aus dem Sitz gedrückt werden.

Kurze Flügel, große Ruder

Dass nicht nur Pilotinnen und Piloten diese Belastungen aushalten müssen, sondern auch die Flugzeuge, liegt nahe. Spitzer: „Unsere Flugzeuge sind nur für Kunstflüge gebaut. Sie zeichnet besonders aus, dass sie kurze, aber sehr tiefe Tragflächen und große Ruder haben.“

Doch Segelflug ist mehr als Technik. Auch mental muss die Vorbereitung stimmen: Zwar klebt ein Zettel mit dem Programm im Cockpit, flüssig klappt es aber erst, wenn das Programm im Kopf angekommen ist. Das muss sitzen. Warum?

Die Piloten haben immer nur einen Versuch pro Programm, da muss alles sitzen. Deshalb sieht man häufig am Vorabend Piloten, die das Programm am Boden „nachtanzen“ und so alle Schritte und Steuerbewegungen durchspielen.

Nichts kann ihn stoppen

Auf der Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr Ende Juli in Torun stattfand, wurden insgesamt vier Programme pro Wertungsklasse geflogen. Michael Spitzer erflog in zwei einzelnen Programmen jeweils Bronze und Silber. Seine herausragenden Ergebnisse führten dazu, dass er am Ende der Weltmeisterschaft auf dem Treppchen stand.

In der Team-Wertung wurde Deutschland sowohl in beiden Klassen Zweiter. „Ich freue mich natürlich über unsere Leistungen. Das viele Training, das sehr zeit- und kostenintensiv ist, hat sich ausgezahlt“, schwärmt Spitzer nach seiner Rückkehr. Andere Länder fördern Kunstflugpiloten enorm – etwa per Sponsoring. Anders in Deutschland: Spitzer finanziert Trainingsflüge selbst. Doch nichts kann ihn stoppen.

