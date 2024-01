Überraschung: Good Wood hat noch Karten

Balve/Langenholthausen Wegen der großen Nachfrage zieht heimische Folk-Band um. Wo das Konzert am 17. Februar stattfindet.

Für die heimische Band Good Wood hat das neue Jahr bereits mit einem Knaller begonnen. Und für Fans gibt es ebenfalls eine frohe Botschaft.

Wie der Vorsitzende der SG Balve/Garbeck, Christian „Otti“ Müller, der Westfalenpost sagte, ist das Interesse an dem Konzert der Folk-Gruppe mit Sängerin Nadine Hilger so groß, dass die Veranstaltung am Samstag, 17. Februar, 19.30 Uhr, kurzerhand verlegt worden ist. Statt, wie geplant, im SG-Vereinsheim „mittendrin“ findet der Aufritt von Good Wood in der Aula der Sokola.de in Langenholthausen statt.

Was die Fan-Gemeinde brennend interessieren dürfte: Ab sofort sind wieder Karten verfügbar. Tickets sind bei Padberg zu haben – und direkt bei „Otti“ Müller (0173-6198680).

Die Mitglieder von Good Wood sind übrigens nicht nur in Balve zu sehen und zu hören – sie gastieren auch in Iserlohn. Am Samstag, 24. Februar, spielen sie im Industriemuseum Barendorf. Fans sollten dennoch fix sein. Good-Wood-Konzerte sind erfahrungsgemäß ratzfatz ausverkauft.

