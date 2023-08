Überraschung in Balve: Königlicher Besuch beim DRK

Balve. Bernd Krämer strahlt. Der DRK-Schatzmeister kann nach zwei Blutspendeterminen mit guten Zahlen glänzen. Der nächste Termin steht auch schon fest.

Balves DRK-Schatzmeister Bernd Kramer strahlt dieser Tage mit der Sonne um die Wette. Er hat einen guten Grund dafür. „Wir haben an den letzten beiden Montagen die Blutspendetermine in Balve und Langenholthausen erfolgreich durchgeführt. Insgesamt konnten wir Balve 175 und in Langenholthausen 106 Spender begrüßen. Besonders freut uns, dass an den beiden Terminen insgesamt elf Spender sich zum ersten mal zu einer Blutspende eingefunden haben.“ Zu den Spendern gehörten übrigens auch der Balver Schützenkönig Carl von Croy und Teile seines Hofstaats. Carls Vater Engelbert von Croy, als ehemaliger Balver König Amtsvorgänger seines Sohns, kommentierte die Aktion mit den Worten: „Sehr löblich!“ Und: „Raus mit der Suppe.“

Der nächste Blutspendetermin ist am Montag, 28. August, in der Grundschule Garbeck – von 17 bis 20 Uhr Anmeldung online: www.blutspende.jetzt

