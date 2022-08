Uganda-Kreis: Darum ist Hilfe für Cosmas Alule so nötig

Feiern 20 Jahre Uganda-Kreis in Garbeck: Walburga Vermillion, Monsignore Dr. Cosmas Alule, Theo Steffens (von links). Die Hilfe aus dem Sauerland wird so sehr wie nie zuvor benötigt.

Balve/Garbeck. Hilfe zur Selbsthilfe: Noch nie war sie für Monsignore Dr. Cosmas Alule und sein Team so nötig. Wofür der Uganda-Kreis sammelt.

Der Uganda-Kreis des Katholischen Pastoralverbundes Balve-Hönnetal feiert am Sonntag, 14. August, sein 20-jähriges Bestehen. Beim Redaktionsbesuch erklärten Walburga Vermillion aus Balve, Theo Steffens aus Garbeck und nicht zuletzt Monsignore Dr. Cosmas Alule aus Uganda, warum die Hilfe für Schwarzafrika wichtiger ist als je zuvor.

Walburga Vermillion hat einen Flyer der Gruppe zum Jubiläum mitgebracht, druckfrisch. Kompakt erklärt das sechsseitige Faltblatt Zweck, Ziel und Geschichte der kleinen, aber engagierten Gruppe. Ihre Gründung war Folge des Erstkontaktes mit Dr. Cosmas Alule, der als Vertretung des Pfarrers vor 20 Jahren nach Garbeck kam. Begegnung weckte Interesse für Afrika, Interesse für Uganda, wie sich Theo Steffens gern erinnert.

Eine vom Uganda-Kreis unterstützte Schule Foto: Uganda-Kreis

Schnell wurde klar: Die Westnil-Region im Nordwesten Uganda brauchte dringend Hilfe. Zunächst flossen Spenden und persönliches Engagement in den Aufbau von Infrastruktur: Tischlerei, Bäckerei, Näherei, Schlosserei, Landwirtschaft und nicht zuletzt in die Ausstattung einer Krankenstation. Seit 15 Jahren liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf Bildung und Gesundheitswesen.

Wallburga Vermillion wirbt für die Kronkorken-Aktion der katholischen Uganda-Gruppe. Die Förderung der Bildungsprojekte ist so wichtig wie nie zuvor. Foto: UGANDA-KREIS

Der Uganda-Kreis: Das sind momentan neben Walburga Vermillion und Theo Steffens der Balver Franz-Josef Schneider-Vermillion, Willi und Ulrike Schmoll aus Garbeck sowie Jörg und Michaela Westermann aus Menden. Sie pflegen persönliche Kontakte zu Partnern in Uganda. Zuweilen fliegen sie nach Afrika, die Fortschritte der Vorhaben zu begleiten. Stets gilt das Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Inzwischen hat sich die Weltlage dramatisch verändert. Erst kam Corona, und seit diesem Frühjahr spürt Schwarzafrika die Folgen des Ukraine-Krieges. Die Prioritäten sind geblieben: Bildung und Gesundheit. Doch die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben sich verändert. Zwar habe es in Uganda längst nicht so viele Todesfälle wie in Europa oder Amerika gegeben, sagt Dr. Cosmas Alule. 3500 Corona-Tote seien bisher zu beklagen – bei insgesamt 45 Millionen Einwohnern. „Aber die wirtschaftlichen Folgen von Corona sind zu spüren“, weiß der Geistliche. „Zwei Jahre lang waren die Schulen zu, Lockdown gab es auch in Uganda.“ Daher sei Bildung der Schlüssel zum sozialen und wirtschaftlichen Erfolg.

Folgen des Ukraine-Krieges

Mitglieder des Uganda-Kreises vor Ort, Dr. Cosmas Alule (Mitte) zeigt und erläutert Bauvorhaben. Foto: Elke Luig / Uganda-Kreis

Die Bemühungen des Uganda-Kreises und seiner afrikanischen Partner wird seit Beginn des Ukraine-Krieges in diesem Frühjahr weiter erschwert. Die Preissteigerung für Weizen und Mais seien für die ländliche Region im Norden Ugandas nicht so wichtig; dort seien vor allem Süßkartoffeln, Maniok und Reis gefragt. Sehr wohl zu spüren seien die Kriegsfolgen bei den Preisen für Benzin und Diesel. Inflation hat zudem direkte Folgen für die Bildung in Uganda; Schuldgeld ist üblich. Höhere Preise haben aber auch Folgen fürs Gesundheitswesen. In der Westnil-Region müssen weite Strecken überbrückt werden, um Schulen, Kindergärten oder Krankenstationen bauen zu können – abgesehen davon, dass im Gesundheitswesen auch Arznei fehlt.

Unruhige Zeiten. Gerade deshalb freut sich Dr. Cosmas Alule auf die Zeiten im Sauerland. Er feiert zwar Messen, ansonsten aber hat er seine Ruhe. Und das weiß er zu schätzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve