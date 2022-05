Ukrainer in Balve lernen gern - und wundern sich manchmal

Balve. Deutsch lernen sie gern, die Ukrainerinnen und Ukrainer. Klar, die Sprache ist schwer. Mehr aber wundern sich Geflüchtete über die Bürokratie.

„Vielen Dank. Auf Wiedersehen!“ Freilich haben sie noch einiges zu lernen vor sich, aber die Verabschiedung klappt auf deutsch schon sehr gut. Und die Teilnehmer berichten von anderen guten, interessanten wie kuriosen Erfahrungen aus ihrem neuen Wohnort. Eindrücke vom Balver Deutschkurs für ukrainische Flüchtlinge.

„Der Pullover ist gelb.“ Aber: „Die Schuhe sind weiß,“ steht mit Kreide an der Tafel. Die deutsche Sprache hat Tücken und Hürden, nicht nur wenn es um Singular und Plural oder die Artikel geht. Jeder kämpft beim Deutschlernen als Fremdsprache mit eigenen Schwierigkeiten.

So steht der Lernstoff auf der Tafel. Foto: Alexander Lück / WP

Was aber den ganzen Kurs eint, welcher sich im Moment an vier Tagen die Woche für jeweils drei Unterrichtsstunden im leerstehenden Balver Hauptschulgebäude trifft, ist Dankbarkeit. „Alle wollen sagen dass sie sehr dankbar sind. Und dass sie gute Lehrer haben“, übersetzt Romuald Koj die Antwort der Kursteilnehmer auf die Frage des WP-Reporters. Koj ist einer der beiden Dozenten des Sprachkurses, der Hagener spricht Deutsch und Polnisch fließend und Russisch so gut, dass die Kommunikation mit seinen Schützlingen in dem Klassenraum kein Problem ist.

Seit Ende März trifft man sich, freilich in dynamischer Besetzung, aktuell um die 25. Denn alle Neuankömmlinge aus der Ukraine könne immer sofort zum Kurs dazustoßen. „Wer neu kommt, wird hier sofort integriert“, unterstreicht Michael Gödde. Der pensionierte Lehrer aus Balve, in der Hönnestadt bekannt durch jahrelangen Einsatz rund um das Sportabzeichen, ist der zweite Teil des Lehrerteams.

Bei vier Tagen Unterricht in der Woche wechselt er sich in der Regel mit Romuald Koj zur Hälfte ab.

Auch wenn er die Muttersprachen der Flüchtlinge selber nicht beherrscht, so funktioniere der Austausch auf Englisch gut. „Das Niveau ist natürlich sehr unterschiedlich“, beurteilt der Pädagoge das Tempo des Fortschritts.

Altersmäßig ist der Kurs gemischt, überwiegend nehmen Frauen teil, sie stellen große Zahl der Geflüchteten. Wer kleine Kinder hat, für den organisiert das heimische Bündnis für Flüchtlinge in der Unterrichtszeit Betreuung. Das Problem, so erläutern Koj und Gödde, sei eher die Betreuung zu den restlichen Stunden tagsüber. Hier sei es einfach sehr schwer, freie Plätze in Kitas im Moment zu finden. Das hätten ihnen die Teilnehmer auch schon mehrfach berichtet. Derweil gehen die schulpflichtigen Kinder entweder in die Willkommensklasse der Balver Grundschule oder auf weiterführende Schule in Balve oder Nachbarstädten.

Der Verein Integrative Sozialarbeit Iserlohn hat den Sprachkurs gemeinsam mit dem Bündnis für Flüchtlinge und der Stadt eingerichtet. Michael Gödde erzählt schmunzelnd, wie ihn Engelbert Falke – ja durchaus für seine zupackende Art bekannt – als Deutschlehrer gewinnen konnte und Widerspruch quasi nicht zuließ.

Der Kampf mit den Papieren

Nicht nur diesen Engagierten, auch der Stadtverwaltung möchten die Ukrainer Danke sagen. „Die Organisation und Kommunikation mit der Stadt läuft sehr gut“, übersetzt Romuald Koj. Derart reibungslose Abläufe sei er nicht aus allen Kommunen gewohnt, sagt er, als Dozent auch andernorts gefragt.

Olena Bardysheva ist mit ihrer Mutter und den beiden Kindern nach Balve gekommen. Sie ist ihrer Gastfamilie sehr dankbar, die auch noch einigen anderen Geflüchteten ein Zuhause vermittelt habe. Und die deutsche Sprache? „Die ist schon schwer.“ Ein wenig grinsend sagt Olena Bardysheva weiter, die Anforderungen könnten die Lehrer sogar noch etwas höher schrauben. Oder Hausaufgaben aufgeben.

Aber auch für Valerii, einen der wenigen Männer im Kurs, besteht das neue Leben in Deutschland freilich nicht nur aus Lernen. Er sei vor kurzem mal bei einer Probe des Balver Kirchenchores mit ihrem Leiter Maximilian Wolf gewesen. „Sehr beeindruckend“, sagt er zu deren Gesang und Musik. Aber selber mitsingen, dazu habe er nicht die gute, richtige Stimme.

Und dann zeigt er auf seinem Handy verschiedene Dokumente: ukrainischer Führerschein, Ausweis, Impfzertifikat. In seinem Heimatland sei das alles schon digitalisiert. Und hier: „Papiere, Papiere, Papiere“ sagt er auf deutsch. Und weiter: „Aber die deutsche Ordnung ist gut.“ In einem Monat hier, so übersetzt dann wieder Romuald Koj, habe er mehr Dokumente auf Papier angesammelt als in drei Jahren in der Ukraine.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve