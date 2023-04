Kommunale Leistungen Umsatzsteuer: Darum geht Balve erst 2025 an den Start

Balve. Stadt Balve weist erst ab 2025 Umsatzsteuer für kommunale Leistungen aus. Das steckt dahinter.

Die Stadt Balve weist die Umsatzsteuer für kommunale Leistungen erst ab 2025 aus, Das erklärte Stadtkämmerer Hans-Jürgen Karthaus im Rat. Damit folgt die Stadt Balve der Linie der übrigen Kommunen im Märkischen Kreis. Das Land NRW hat Städten und Gemeinden die Möglichkeit einer Fristverlängerung eingeräumt.

Hintergrund: Eine EU-Vorgabe verlangt die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in Deutschland. Das soll fairen Wettbewerbsbedingungen mit der Privatwirtschaft gewährleisten. Der Bund hat das Umsatzsteuergesetz bereits 2015 geändert. Die mit einer fünfjährigen Übergangsfrist versehene Regelung sollte ursprünglich 1. Januar 2021 in Kraft treten. Nicht zuletzt auf Initiative Nordrhein-Westfalens sei diese Übergangsfrist bereits um zwei Jahre verlängert worden, um Betroffenen mehr Zeit für eine Umsetzung dieser tiefgreifenden Änderung zu geben, heißt es in einer Mitteilung des NRW-Finanzministeriums. Alle Betroffenen, auch die Kommunen, müssen sämtliche konkret erbrachten Leistungen auf Wettbewerb zu privaten Unternehmern überprüfen. Strukturen und Arbeitsabläufe sollen ans neue Recht angepasst werden.

