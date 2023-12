Einsatz Unbekannte zünden Baustellen-Toilette in Balve an

Balve Schreck am frühen Donnerstagabend: An der Hönnetalstraße brennt es. Nun ermittelt die Polizei.

Schreck am Donnerstagabend an der Hönnetalstraße: Auf einer Baustelle brennt eine Toilette, die Feuerwehr verhindert schlimmeres.

Es ist 19.40 Uhr am Donnerstagabend, als der Anruf von besorgten Anwohnern bei der Balver Feuerwehr eingeht: Auf einem Baustellengelände an der Hönnetalstraße brennt eine Baustellen-Toilette. Wenige Minuten später ist der Spuk auch schon wieder vorbei, die Baustellentoilette ist gelöscht. „Die WC-Box wurde dennoch zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung durch Feuer an nicht frei zugänglichen Orten“, teilen die Beamten dazu im Nachgang mit.

