Polizei in Balve

Straßenverkehr Unfall an B 229 in Beckum: Darum sucht die Polizei Zeugen

Beckum. In Beckum ist eine Straßenlaterne an der B 229 beschädigt worden. Wer den Unfall versucht hat, ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Straßenlaterne an der Arnsberger Straße (B 229) in Beckum ist bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Das teilte eine Sprecher der Polizei am Mittwoch mit.

Zur Kollision kam es demnach im Zeitraum zwischen am Freitag, 23. Dezember, 13 Uhr, und Dienstag, 27. Dezember, 9.15 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei gab die Schadenshöhe mit 350 Euro an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden in Verbindung zu setzen (Telefon 02373-9099-0).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve