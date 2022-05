Unfall auf Straßen, Drama im Wald: Frist Responder helfen

Schwerer Unfall im Hönnetal mit sechs Verletzten Motorradunfall. First Responder aus dem Hönnetal verhindern 2015 noch Schlimmeres.

Volkringhausen. Bei schweren Unfällen zählt jede Sekunde. Zeit für die First Responder aus dem Hönnetal. Sie brauchen jetzt ein neues Auto - und Spenden.

Die Sonne schien, und dennoch war der 11. August 2015 für das Hönnetal ein schwarzer Tag. Auf der B 515 im Hönnetal hatte es einen schlimmen Unfall gegeben. Sechs Menschen wurden schwer verletzt. Dieser Unfall kommt Christian Boike vom neuen Löschzug Hönnetal sofort in den Sinn, wenn er über die Notwendigkeit der First-Responder-Einheit der Balver Feuerwehr spricht. Die Rettungskräfte aus Volkringhausen waren damals binnen weniger Minuten vor Ort – noch vor den Notärzten. Das war so gewollt, und es war gut so. Denn der Einsatz verhinderte noch Schlimmeres.

Die First Responder des Löschzuges Hönnetal brauchen ein neues Fahrzeug. Es soll geänderten Anforderungen genügen. Foto: jürgen overkott / WP

Nur ein Jahr zuvor, 2014, hatte die Balver Feuerwehr einen speziell ausgestatteten Audi-Kombi angeschafft. Inzwischen hat das Fahrzeug 216.000 Kilometer auf dem Tacho. Es zeigt „erste Ermüdungserscheinungen“, wie Christian Boike feststellt. Er muss wissen: Der Feuerwehr-Profi – er arbeitet in Menden – leitet die First-Responder-Einheit ehrenamtlich.

Es gibt einen weiteren Grund, warum die First Responder ein neues Fahrzeug brauchen. „Unsere Aufgaben haben sich gewandelt“, sagt Christian Boike. „Unfälle finden nicht nur auf der Straße statt, sondern immer mehr auch im Wald.“ Was heißt das?

Mehr Unfälle im Wald

Arbeiten zusammen: Wolfram Schmitz (Bürgerstiftung, links), Christian Boike (First Responder) Foto: jürgen overkott / WP

Heimische Forstgebiete werden zunehmend von Mountainbikern als Freizeit-Revier entdeckt. Mehr Radler bedeuten mehr Unfälle.

Daher muss das neue Fahrzeug der First Responder geländegängig sein. Mehr noch: Es muss auch anders aufgebaut sein als der Audi. Die First Responder denken an einen Ford Ranger. Der Wagen verfügt über einen Allrad-Antrieb – und, genauso wichtig, über eine vom Fahrerbereich getrennte Zusatzkabine. „Das bringt mehr Sicherheit für die Einsatzkräfte“, weiß Christian Boike. Auch Unfallopfer können besser transportiert werden. Der Ranger bietet Platz für eine Schleifwanne.

Für die Anschaffung des Fahrzeugs muss die Feuerwehr 58.000 Euro investieren. Der Förderverein Gesundheitscampus schießt Geld zu, ebenso die Bürgerstiftung, auch Leadermittel werden erwartet. Dennoch sind die Kosten noch nicht komplett gedeckt. Die Feuerwehr bittet die Bürgerschaft um Spenden.

