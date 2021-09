Unfall: Auto gegen Baum auf B 229 zwischen Balve, Neuenrade

Die B 229 bei Blintrop war am Donnerstagmorgen nach einem Unfall stundenlang gesperrt.

Balve/Neuenrade. Ein schwerer Unfall auf der B 229 zwischen Balve und Neuenrade hat zu einer mehrstündigen Sperrung geführt. Was bisher bekannt ist.

Ein schwerer Unfall zwischen Balve und Neuenrade hat am Donnerstagmorgen zu einer mehrstündigen Sperrung der B 229 geführt. Wie Polizeisprecher Christof Hüls der Westfalenpost sagte, wurde der Unfall am Kuschert in Blintrop um 6.49 Uhr gemeldet. Ein Auto sei gegen einen Blintrop geprallt. Nach dem ersten Augenschein handele es um einen Alleinunfall. Die B 229 wurde bis circa 10 Uhr gesperrt.

Die Polizei ermittelt. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve