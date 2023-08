Ein Unfall hat sich in Volkringhausen ereignet, die Straße ist gesperrt..

Unfall Unfall in Volkringhausen: Sperrung und Stau im Hönnetal

Volkringausen. Nach einem Unfall in Volkringhausen ist die Mendener Straße gesperrt. Im Hönnetal kommt es zu einem langen Stau.

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag auf der Mendener Straße in Volkringhausen ereignet. Die Straße wurde gesperrt, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Nach ersten Informationen wurde eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Polizei Märkischer Kreis machte im sozialen Netzwerk Twitter auf die Sperrung aufmerksam. Im Hönnetal staut sich demnach der Verkehr.

Wir berichten weiter!

