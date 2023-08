Unfallflucht: Ärger vor Altenheim St. Johannes in Balve

Balve. Unfallflucht vor dem Altenheim St. Johannes in Balve. Was die Polizei bisher weiß.

Rund 1200 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall mit Flucht vor dem Caritas-Seniorenheim am Brucknerweg in Balve entstanden. Das teilte die Polizei in Menden mit. Der Unfall ereignete sich demnach bereits am Mittwoch, 26. Juli, zwischen 9 und 12 Uhr. Ein auf dem Parkplatz abgestellter schwarzer VW Golf wurde beschädigt. Dabei kollidierte ein Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit dem VW. Dadurch wurden die hintere linke Heckklappe eingedellt und der Kotflügel verschrammt. Die unfallverursachende Person leitete keine Schadensregulierung ein.

