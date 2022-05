Unfallflucht in Balve: DPD-Fahrzeug rammt Zaun

Balve. Ein DPD-Fahrzeug hat einen Zaun an der Straße Am Thing in Balve beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mal wieder eine Unfallflucht. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hat ein DPD-Paketfahrzeug am Freitag, 13. Mai, gegen 13.50 Uhr bei Rangieren einen Zaun an einem Grundstücke der Straße Am Thing 22 in Balve geschädigt. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Der Sachschaden wird mit 100 Euro angegeben. Die Polizei sucht weitere Zeugen: Telefon 02373-9099-0.

