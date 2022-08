Unfallgefahr: Liebestolle Rehe stürmen Balver Straßen

Wildunfallgefahr. In der aktuellen Blattzeit stürmen Rehe heimische Straßen (Symbolbild).

Balve. Liebestolle Rehe stürmen heimische Straßen. Ihre Zahl wächst. Was Nachpflanzung auf Borkenkäfer-Flächen damit zu tun hat.

Vorsicht, Autofahrer! In diesem Monat besteht Gefahr für den motorisierten Straßenverkehr durch liebestolle Rehe. Darauf wies Förster Richard Nikodem im Gespräch mit der Westfalenpost hin. Er ist auch Jäger.

„Es ist Blattzeit. Die Böcke treiben die Ricken“, stellte der Fachmann fest. Die Rehe seien gewissermaßen blind vor Liebe. Das sei ja bei Menschen oft auch nicht anders, fügte Nikodem augenzwinkernd hinzu.

Die Gefahr für Autofahrer, einem über die Fahrbahn springenden Reh zu begegnen, sei morgens, abends sowie in der Mittagszeit besonders groß – oder nach einem Regenschauer.

Balves Förster Richard Nikodem zeigt, was auf einer Borkenkäfer-Brache in Garbeck binnen zwei Jahren gewachsen ist. Gerade junge Laubbäume werden von Rehen gern angeknabbert. Foto: jürgen overkott / WP

„Alle Schäden durch Haarwild trägt die Teilkaskoversicherung. Sie benötigt aber eine Bestätigung entweder des Jagdpächters, des Försters oder der Polizei“, erläuterte Nikodem. Wichtig sei der Nachweis, dass es tatsächlich einen Wildunfall gegeben habe. Was tun, wenn das Wild beim Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nicht getötet, sondern lediglich verletzt wurde? Nikodem rät auch dann dazu, den Jagdpächter zu informieren: „Diese Tiere haben meistens mehr mitgekriegt, als man sich denkt. Deshalb sollte ein Betroffener unbedingt Bescheid sagen. Der Pächter kann dann nachsuchen und das verletzte Tier gegebenenfalls erlösen. Verletzte Tiere schleppen sich selbst mit gebrochenen Beinen noch mehrere hundert Meter weit.“

Im Hönnetal gibt es laut Nikodem „reichlich Rehe“, mancherorts sogar zu viele: „Das ist sehr unterschiedlich.“ Es gebe Jäger, die inzwischen „relativ scharf“ jagen. Hintergrund: „Sie haben erkannt, dass die jungen Baumkulturen vorübergehend eine scharfe Bejagung brauchen.“ Als Antwort auf den Klimawandel werden Baumarten gepflanzt, die mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen als traditionelle Baumarten wie die Fichte. Die neuen Baumarten seien aber im Sauerland noch „relativ selten“.

Diese jungen Pflanzen ziehen Rehwild geradezu magisch an: „Rehe suchen sich als Futter immer das, was selten ist“, weiß Nikodem. „Das sind sogenannte Konzentrat-Selektierer. In einer Gegend, wo früher viel Nadelholz wuchs, ist das jetzt das Laubholz.“ Jungpflanzen üben auf Rehe einen zusätzlichen Reiz aus: „Sie sind schön zart. Und wenn die Pflanzen aus einer Baumschule kommen, wo sie vielleicht auch mal Dünger gesehen ist, schmecken sie besonders gut.“ Die Versuchung für Rehe wird noch größer. Die große Borkenkäfer-Aufforstung beginnt im nächsten Winter.

