Uni Potsdam fragt Bürger: Reichte Unwetterwarnung bei Flut?

Bruno Köck kritisiert geplantes Baugebiet Hönnewiesen in Balve. Der Diplom-Ingenieur und scheidende "Bauminister" von St. Blasius sieht Gefahr durch Hochwasser. Foto: Hönnewiesen nach dem Hochwasser vom 14. Juli 2021 geflutet. Bruno Köck

Balve. Monstertief „Bernd“ bescherte Balve ein Jahrhunderthochwasser mit Millionenschäden. Uni Potsdam fragt Bürger: Reichte die Unwetterwarnung aus?

Die Arbeitsgruppe Geographie und Naturrisikenforschung von der Universität Potsdam bittet Bürgerinnen und Bürger aus dem Hönnetal um Teilnahme an einer Online-Befragung zum Thema Warnungen vor Starkregen und Überflutungen in diesem Juli. Darauf weist die Stadt Balve auf ihrer Homepage balve.de hin.

Am 14. Juli hatte das Monster-Tief „Bernd“ im Hönnetal, wie andernorts, für ein Jahrhundert-Hochwasser gesorgt. Allein die Stadt Balve hat die Schäden an kommunalem Eigentum auf 1,6 Millionen Euro beziffert. In dieser Summe sind Schäden von Privatleuten nicht enthalten.

Wetter-Service soll verbessert werden

Straßen NRW beseitigt Flut-Schäden an der B 515 in Volkringhausen bei Balve. Foto: jürgen overkott / WP

Die Online-Befragung soll nach Angaben der Stadtverwaltung helfen, einen besseren Einblick in die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Menschen in den betroffenen Gebieten zu erhalten, und zu einer Verbesserung der Warnsituation bei zukünftigen Ereignissen beitragen. „Daher bitten wir die Menschen, uns hierbei trotz der gegenwärtigen Einschränkungen und der schwierigen Situation mit ihrer Teilnahme zu unterstützen“, teilt die Stadt mit.

Die Bearbeitung der Fragen nimmt laut Stadtverwaltung maximal zehn Minuten in Anspruch. Die anonyme Befragung ist bis Mitte Oktober dieses Jahres online unter https://umfragenup.uni-potsdam.de/warnung/ abrufbar.

Diese Befragung ist eingebettet in bisherige und weitere Forschungsarbeiten der Arbeitsgruppe zu Starkregen und Überflutungen.

Die Kernergebnisse werden Anfang kommenden Jahres auf den Projektseiten www.extrass.de und www.natriskchange.de veröffentlicht.

Weitere Informationen zur Befragung finden Interessenten und Hochwasser-Betroffene auf der Internetseite https://www.uni-potsdam.de/de/extrass/aktuelle-untersuchungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve