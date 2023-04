Unna-Krimi: Astrid Plötner liest in Garbeck

Garbeck. „Ruhrpott-Connection“ trifft Sauerland: Krimi-Autorin Astrid Plötner kommt nach Garbeck. Alle Daten, alle Fakten.

Die Katholische Bücherei Heilige Drei Könige Garbeck setzt die Reihe der Autorenlesungen fort. Am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr liest Astrid Plötner aus ihrem Hellweg-Krimi „Ruhrpott-Connection“. Der Eintritt ist frei.

In gewohnter Manier werden von den ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei kleine Snacks zubereitet und neben alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken angeboten. Gerne werden Spenden entgegen genommen – zur Erweiterung des Bestandes.

Astrid Plötner wuchs in Unna auf, wo sie mit ihrer Familie lebt. Sie arbeitet seit einigen Jahren als freie Autorin, hat zahlreiche Kurzkrimis in Anthologien und einige Romane veröffentlicht. Zwei Mal, in den Jahren 2013 und 2014, wurde sie für den Agatha-Christie-Preis nominiert. „Ruhrpott-Connection“ ist Plötners fünfter Kriminalroman mit dem Kommissaren-Team Maike Graf und Max Teubner, die in Unna ermitteln.

Astrid Plötner ist Mitglied der Autorenvereinigung „Syndikat e.V.“

Die Bücherei Garbeck wird durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit mehr als 90 Jahren betreut und aufrecht erhalten. 14 Ehrenamtliche teilen sich pro Woche sechs Stunden um mehr als 3020 Medien für interessierte Leser bereit zu halten. Im Bereich der Kinderabteilung befinden mehr als 100 Tonis, die sich immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen. Im Bereich Romane und Krimis versucht die Bücherei immer auf dem neuesten Stand zu sein, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Regel gelingt. Gerne werden auch Empfehlungen von Leser und Leserinnen entgegengenommen. Die Bücherei übernimmt gerne Buchbestellungen und liefert diese auf Wunsch auch ins Haus. Jede Buchbestellung trägt zur Erweiterung des Medienbestandes bei.

