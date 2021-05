Unterwegs mit Balver Maltesern: Menüs und leuchtende Augen

Balve. Wie fühlt es sich an, alten Menschen das Mittagessen zu bringen? WP-Redakteur Jürgen Overkott wollte es wissen - und entdeckte Überraschendes.

75 Jahre Westfalenpost, 75 Jahre Lust auf Gespräche mit anderen Menschen, Lust auf Entdeckungen, Lust auf Neues. Mich reizt der Gedanke, in andere Lebenswelten einzutauchen: Der Redakteur wird Praktikant, jeweils 75 Minuten lang. Wie fühlt es sich an, alten, kranken oder eingeschränkten Menschen das Mittagessen zu bringen? Günther Wieneke aus dem ehrenamtlichen Team des Malteser-Menü-Services nahm mich auf eine Tour – und kehrte damit zu seinen eigenen Anfängen bei dem Hilfsdienst zurück.

Jürgen Overkott macht Praktikum: Malteser-Fahrer Günther Wieneke (rechts) nimmt ihn mit zum Ausliefern von Menüs für alte und kranke Menschen. Foto: Sven Paul / WP

Er ist ein nüchterner Mensch. Große Worte liegen dem früheren Lehrer für Mathe und Physik nicht. Der 74-Jährige, in blauer Funktionsjacke und blauen Jeans, ist ein Anpacker. Geübt sind seine Griffe beim Beladen des weißen Malteser-Caddys vor der Fahrzeughalle oberhalb des Marienheims. Eingeschweißte Menüs kommen aus dem Ofen in der Halle in den Warmhalteofen im Malteser-Mobil: „Ich habe zehn, und der Kollege wird auch nicht mehr haben“, erzählt Günther Wieneke. Die Zahl der Kunden, der Menüs schwankt. Um die 20 sind es mindestens, manchmal mehr. Günther Wieneke checkt die Kundenliste auf dem Klemmbrett.

Steile Wege, steile Treppen

Er fährt zur Mellener Straße. Gleich bei der ersten Kundin wird mir klar, warum sich Menschen mit eingeschränkter Mobilität gern Essen bringen lassen. Wege und Treppen im Wohngebiet unterhalb der Piuskapelle sind steil, für sie zu steil. Das Essen zum Preis von 5,75 Euro ist für sie kleiner Luxus, der ihnen weiter ein Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht.

Die erste Kundin hat Menü 2 bestellt. Kontakt ist nicht erwünscht. Günther Wieneke stellt die wärmespeichernde Styropor-Box vor die Haustür. Eine leere Box steht schon zum Abholen bereit. Ich lerne: Nachhaltigkeit geht auch mit einer vermeintlichen Einweg-Verpackung.

Diabetiker brauchen pünktlich gelieferte Mahlzeiten

Der Schlüssel für den Caddy wird inzwischen in einem Safe aufgebahrt. Die Malteser haben aus schlechten Erfahrungen gelernt. Foto: Sven Paul / WP

Liesel Scholz indes, ein paar Meter weiter, bevorzugt die persönliche Übergabe der weißen Ware im Türrahmen. Ein kleiner Plausch kann sein; er muss es aber nicht. Günther Wieneke respektiert die Privatsphäre seiner Kundschaft. Für ihn gibt es noch einen weiteren Grund, sich nicht zu verquatschen: „Wir haben einige Leute, die darauf angewiesen sind, pünktlich ihr Essen zu erhalten – beispielsweise Diabetiker.“

Zum Abschied noch mal „Ciao“

Manche Menschen legen aber doch Wert auf einen kleinen Besuch – wie Santa Balestieri. Sie bittet uns zur Übergabe von Menü 1 in ihre kleine Wohnung in der Glärbach. Die alte Dame lebt mit drei Wellensittichen – und ungezählten Familienfotos. Mein Kollege Sven Paul und ich wollen uns vorstellen. Doch Santa Balestieri sagt, sie verstehe uns nicht. Wir versuchen es auf Englisch. Dann sehe ich einen Wandkalender in Italienisch. Wir wechseln ein paar Worte. Santa Balestieris Augen leuchten. „Ciao“, sagt sie zum Abschied, noch bevor wir die Haustür erreicht haben, wiederholt sie es ganz leise: „Ciao.“

Günther Wieneke und ich fahren weiter nach Volkringhausen. Der Hohlweg zur nächsten Adresse ist so steil, so eng, dass Wendemanöver nicht möglich sind. Oberhalb der Bahnlinie findet ein weiterer Boxen-Stopp statt.

GPS und Handy helfen auf schwierigen Pfaden

Günther Wieneke schickt die Liste mit Kunden und Menüs. Foto: Sven Paul / WP

Ich bewundere Günther Wienekes Ortskenntnis. Er winkt ab. „Ich habe dort heute GPS und Handy“, sagt der Fahrer, „außerdem mache ich das seit 23 Jahren.“ Die Kenntnissen von Wegen und Schleichwegen musste er sich erwerben. Bei seiner ersten Tour saß Günther Wieneke, wie ich, auf dem Beifahrersitz.

