Feuerwehr in Garbeck - sie war am Freitagnachmittag nach Starkregen im Einsatz.

EINSÄTZE Unwetter: Einsätze für Feuerwehr in Balve und Garbeck

Balve/Garbeck. Starkregen im Hönnetal: Welche Folgen hatte das Unwetter am Freitagnachmittag für das Balver Stadtgebiet?

Über das Hönnetal ist am Freitagnachmittag ein Unwetter hinweggezogen. Das Stadtgebiet von Balve ist aber offenbar nach ersten Informationen der Westfalenpost glimpflich davon gekommen. Wie Feuerwehr-Chef Frank Busche auf Anfrage sagte, habe es zwei Einsätze in Balve wegen voll gelaufener Keller gegeben. Auch in Garbeck habe es, wie die Westfalenpost hörte, einige von Starkregen betroffene Räume gegeben.

Die Feuerwehr im Stadtgebiet hatte nach einer amtlichen Unwetterwarnung am Morgen die technischen Voraussetzungen für einen Meldekopf geschaffen.

Die Stadt Balve hatte ebenfalls am Morgen gemeinsam mit den Schulleitungen nach einem Ratschlag der Bezirksregierung Kinder und Jugendliche vorzeitig nach Hause geschickt.

