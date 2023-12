Dauerregen und Windböen gefährden die Standsicherheit von Bäumen: Feuerwehr Balve am Freitagnachmittag im Einsatz

Extremwetter Unwetterwarnung: Weiter Dauerregen in Balve

Balve Die Hochwassergefahr im Hönnetal ist keineswegs gebannt. Das ist die Lage.

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach für das Hönnetal besteht weiter. Die Rede ist von „ergiebigem Dauerregen“ bis Montag, 25. Dezember, 18 Uhr.

„Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von 60 bis 100 l/m² tritt weiterhin ergiebiger Dauerregen mit Unterbrechungen auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen bis 35 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 45 l/m² erreicht“, heißt es.

Zugleich besteht eine amtliche Warnung vor Windböen mit einer Geschwindigkeit von 55 bis 65 km/h.

Bis Montag, 10.30 Uhr, fielen in Balve binnen 24 Stunden 11,3 Liter pro Quadratmeter. Das geht aus Daten des lokalen Wetterportals wetter-balve.de hervor.

Der Pegelstand der Hönne in Garbeck ist derweil gesunken. Am Montag, 10.30 Uhr, betrug er 114,8 cm. Das Maximum erreichte der Fluss am Heiligen Abend um 21 Uhr mit 132 cm. Das meldete die Landesumweltbehörde Lanuv. Die Daten sind im Netz frei abrufbar.

Dauerregen dürfte die Pegelstände von Hönne und Zuflüssen wieder steigen lassen. Der Mendener Hobby-Meteorologe Peter Friedrich glaubt allerdings: Am ersten Weihnachtstag sorgt die am Heiligen Abend beschriebene Frontengirlande für zeitweiligen meist leichten Regen. mit Regenpausen. Es komme zwar „einiges zusammen“. Die Hönne wird aber „nicht überfordert“.

