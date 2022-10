Uta Baumeister bei „Wolle & Whisky“: Wenige Restkarten da

Balve. Uta Baumeister freut sich über riesiges Interesse an ihrer Lesung in Balve am Freitag, 14. Oktober. Eigentlich ist die Lesung ausverkauft, aber...

Die heimische Autorin Uta Baumeister, inzwischen Wahl-Schwedin, gastiert am Freitag, 19.30 Uhr, bei „Wolle & Whisky“ in der Straße In Deär Queyte in Balve. Sie hat einen neuen Roman dabei – und viel zu erzählen. Das Interesse an der Lesung ist größer als erwartet. Es gibt aber eine gute Nachricht.

„Es ist der dritte und letzte Teil der lustigen Schwedenromane über die Balver Auswanderer, die in Småland eine turbulente Zeit in der Senioren-WG erleben“, berichtet Uta Baumeister im Gespräch mit der Westfalenpost. „Dieser Band schließt die Trilogie ab. Titel: ,Winter mit Zimt und Schweden’. Ein warmherzig weihnachtlicher Schwedenroman.“ Worum geht’s?

Die beiden Hauptfiguren Rena und Arvid genießen auf dem Gutshof Körsbärsgård ihr Familienglück mit ihrer kleinen Tochter. Doch ihre sauerländischen Mitbewohner aus der Senioren-WG sorgen für eine turbulente Weihnachtszeit. Die Ereignisse überschlagen sich, als überraschend Besuch aus Deutschland anreist, der Winter hereinbricht, und es plötzlich im Gutshaus spukt.

„In Balve stelle ich den neuen Schwedenroman während der Lesung bei Anna Schwabe vor“, kündigt Uta Baumeister an. Außerdem liest die Autorin aus ihrem Roman „Der Klang der Schwalbe“. Das Buch ist ein Teil eines Doppelbandes rund um die bedrückenden Ereignisse in der unterirdischen Nazi-Fabrik „Schwalbe 1“ im Städtedreieck von Balve, Menden und Hemer.

Der Kartenverkauf lief so gut, dass die Lesung nicht im Wollladen stattfindet. Vielmehr gibt es eine Wohnzimmerlesung in Anna Schwabes großzügigen Privaträumen. Es gibt noch wenige Restkarten. Da es Willkommensgetränk und Pausensnacks gibt, ist eine Anmeldung notwendig: Telefon 02375-937917. Eintritt: acht Euro.

