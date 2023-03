UWG verliert Finanzexperten: Wer Peter Glasmacher beerbt

Balve. Peter Glasmacher zieht sich aus der ersten Reihe der Kommunalpolitik zurück. Wer den UWG-Ratsherrn beerbt.

UWG-Ratsherr Peter Glasmacher zieht sich aus dem Stadtrat zurück. „Sehr geehrter Herr Mühling,wie von Anfang an UWG-intern vereinbart, erkläre ich hiermit in der Mitte der Legislaturperiode meinen Rücktritt“, heißt es in einem Brief an den Bürgermeister. Das Schreiben liegt auch der Westfalenpost vor.

Der scheidende Ratsherr erklärte weiter: „Es gibt keinen Ärger, Streit, Misshelligkeit oder ähnliches.“

Peter Glasmacher hatte, wie UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt im Gespräch mit der Westfalenpost würdigte, stets ein waches, kritisches Auge auf das Finanzgebahren der Stadt Balve. Im Zweifelsfall sprach er sich für Privat statt Staat aus.

Der 75-Jährige stammt vom Niederrhein. Als seine eigentliche Heimat sieht der ehemalige Diplom-Ingenieur jedoch Balve und das Hönnetal. Er bewohnt Hof Sonnenborn.

Nachfolger von Peter Glasmacher wird Rainer Prumbaum aus Beckum.

Peter Glasmacher bleibt der Heimwacht weiter als Vorsitzender erhalten.

