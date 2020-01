Balve. Eine Wildtierkamera wurde am Kasberg gestohlen. Zudem wüteten Vandalen. Viel mehr Probleme haben Jäger allerdings mit Wildschweinen.

Vandalen kippen Hochsitze um, stehlen Wildtierkamera

Waidmannsunheil, Waidmannsundank? Unbekannte haben in einem Waldstück am Kasbergweg zwischen Langenholthausen und Mellen eine Wildtierkamera gestohlen. Damit nicht genug: Außerdem wurden „jagdliche Einrichtungen“ beschädigt. Was war passiert?

Modellbaumeister Stephan Honert beliefert Schützenbruderschaften im Stadtgebiet mit hölzernen Adlern. Dafür wurde er in Garbeck geehrt. Unter Jägern ist er als Leiter des Hegerings bekannt. Foto: Sven Paul / WP

Wie Polizeisprecher Dietmar Boronowski am Dienstag auf Anfrage der WESTFALENPOST sagte, hat ein Mellener Anzeige erstattet. Demnach hat er bereits am 8. Dezember bemerkt, dass eine Wildtierkamera auf dem Grund eines Waldbesitzers vom Berkenhofskamp an jenem Tag nach 17.22 Uhr keine Bilder mehr zeigte. Seine Vermutung wurde wenig später zur Gewissheit: Die etwa 300 Euro teure Kamera war verschwunden. Da das Gerät nicht wieder aufgetaucht ist, vermutete der Mellener, es sei gestohlen worden. Das war aber noch nicht alles. Der Mellener bemerkte, dass Druckjagdsitze und Hochsitze umgestoßen oder doch zumindest demoliert waren – für ihn eine Schweinerei.

Nichts deutet auf Tierschützer hin

Für Stephan Honert vom Hegering war der Fall neu. „Das hatten wir bisher nicht“, sagte der Hegeringleiter im WP-Gespräch. Er könne sich auch nicht daran erinnern, dass es in den vergangenen Jahren auffällig viele Probleme gegeben habe. „Wir hatten bisher nicht mit militanten Tierschützern zu tun“, erklärte er, „wenn es bei uns Probleme gab, handelte es bis jetzt um Einzelfälle.“ Stephan Honert dachte dabei zunächst an Vandalismus.

Größere Schwierigkeiten machen Jägern und Landwirten Wildschweine, die sich durch Wald und Flur fräsen. „Ich erwarte in diesem Jahr eine Rekordstrecke“, meinte Stephan Honert. Laut inoffizieller Zählung wurden in fünf Revieren bisher 100 Sauen geschossen. „Zu unserem Hegering zählen 27 Reviere“, fügte Stephan Honert trocken hinzu. Eine offizielle Bilanz stellt der Hegering im März vor. Die Strategie der Waidmänner brachte Stephan Honert auf die Formel: „Jagen, Jagen, Jagen – das ist das Gebot der Stunde.“

Der Säuger-Atlas des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe stellt fest: „Die Zuwachsdynamik wird wesentlich durch die Waldmasten der Bäume bestimmt.“ In jüngerer Zeit häuften sich Mastjahre. Folge: Im Wald gibt’s Schweinefraß satt.