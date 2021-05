Die Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus an der Radstation hinterm Netto in Balve.

POLIZEI Vandalismus an Radstation hinterm Netto in Balve

Balve. Vor kurzem aufgestellt und schon kaputt: Die Fahrrad-Service-Station am Netto in Balve wurde demoliert.

Vandalismus am Netto: Am 5. Mai wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Fahrrad-Service-Station der Stadt Balve am neuen Radweg hinter einem Supermarkt an der Hönnetalstraße innerhalb der letzten Woche beschädigten. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 02373-9099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve