Vandalismus im Mühlenkamp in Balve: Was war da los?

Balve. Vandalismus in Balve. Was bisher bekannt ist.

Zwei Fälle von Vandalismus in Balve beschäftigen beschäftigen die Polizei. Am Samstag, 15. Oktober, wurde eine Flasche mit brennbarem Inhalt gegen einen Sprinter in der Straße Im Mühlenkamp geworfen. Der Schaden indes hielt sich in Grenzen, wie die Westfalenpost am Montag auf Anfrage von der Polizei Menden erfuhr. Außerdem wurde am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine weitere Anzeige gegen unbekannt wegen eines weiteren Falls von Vandalismus erstattet. Laut Polizei wurden zwei Reifen eines Fahrzeugs in der Straße Im Mühlenkamp zerstochen. Nach Informationen der Westfalenpost soll es binnen drei Stunden insgesamt drei Fälle von Vandalismus gegeben haben. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 02373-9099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve