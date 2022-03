SACHBESCHÄDIGUNG Vandalismus: Wo Schmierfinken in Balve hinlangten

Balve. Noch mehr Vandalismusfälle in Balve. In der Stadt gehen Schmierfinken um. Was die Polizei berichtet.

Unbekannte haben laut Polizei am Dienstagabend in Balve ein Schaufenster, zwei Verkehrsschilder und das Ortseingangsschild an der Hauptstraße mit schwarzer Farbe und der Zahl „49“ angesprüht. Tags zuvor war die Realschule beschmiert worden.

Die Westfalenpost zeigt die Schmierereien bewusst nicht. Sie will Vandalen kein Forum geben.

