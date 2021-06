POLIZEIBERICHT Vandalen wüten am Brucknerweg in Balve: Opel demoliert

Balve. Vandalen wüteten am Brucknerweg. Dort demolierten sie einen geparkten Opel Combo. Was passiert ist, wann es passiert ist.

Ein am Brucknerweg in Balve geparkter Opel Combo ist demoliert worden. Der Fall von Vandalismus fand in der Zeit vom 28. Mai bis 31. Mai statt, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Demnach beschädigten ein oder mehrere Täter das Fahrzeug. Der oder die Täter verborgen den Scheibenwischer und bearbeiteten die Radkappen durch Fußtritte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Menden unter 02373-9099-0.

