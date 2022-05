Vatertags-Ausflug mit dem Bollerwagen. In Balve gibt es einige schöne Ziele für Wanderer.

Veranstaltungen Vatertag in Balve: Fußball, Hüpfburg und Körbe werfen

Balve. Neben der traditionellen Bollerwagen-Tour bieten Balver Vereine in diesem Jahr zum Vatertag wieder verschiedene Veranstaltungen an. Ein Überblick.

Vatertag in Balve: Neben der traditionellen Bollerwagen-Tour mit Hopfentee durch die Landschaft, bieten auch Balver Vereine in diesem Jahr nach der langen Corona-Durststrecke wieder den passenden Ausgleich zur Vatertagswanderung an.

So bieten die Balver Schützen einen Vatertagsnachmittag an der Johannesschule (Musikhaus) an. Hier lädt die 4. Kompanie zu Musik und einen gemütlichen Umtrunk ein. Tolle Gespräche, tolle Musik und tolle Stimmung stehen hier auf der Tagesordnung. Los geht es um 12 Uhr.

Nach Jahren Pause wieder Sportfest der Fußballer in Beckum

Weiter geht es bei den Fußballern in Beckum. Nach drei Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder das Sportfest statt. Starten wird die B-Jugend mit einem Freundschaftsspiel. Anschließend geht es weiter mit ein Großfeld-Turnier, bei dem die Ortsnachbarn und zukünftige Spielgemeinschaftspartner FC Sauerlandia Hövel und SV Rot-Weiß Mellen 1920 e.V. zu Gast sind. Neben den drei Dorfklubs der SG empfangen die Beckumer auch ein Team aus der französischen Partnergemeinde Roussay.

Den Schlusspunkt des Sportfestes bestreitet die After-Kick-Party. Wie gewohnt wird für das leibliche Wohl gesorgt sein und für den Nachwuchs stehen eine Hüpfburg, ein „Bungee-Run“ und ein „Körbe werfen“-Spiel auf dem Programm. Feierlich umrahmt wird das Sportfest traditionell vom Musikverein Beckum.

Nach der langen Pause sind Verein und Spieler nun überglücklich, das Sportfest endlich wieder in gewohnter Art und Weise feiern zu können. Auch Wandergruppen sind hier herzlich willkommen.

Jim Knopf in der Balver Höhle

Wer es lieber entspannt angehen mag, kann an Vatertag ganz Vater sein und mit seinem Nachwuchs in die Balver Höhle gehen. Dort findet die spannende Geschichte von Jim Knopf und seine Reise ins Lummerland statt. Veranstalter ist hier der Festspielverein Balver Höhle e.V.

