Veranstaltungen: In Eisborn tut es doch etwas

Kirchenvorstand Jens Timmermann nimmt Anmeldungen für den Familiengottesdienst am Erntedanktag an.

Eisborn. Trotz der Absage von Erntedankfest und Adventsmarkt in Eisborn tut sich was im Dorf. Was der Liturgiekreis plant.

In Eisborn gibt es zum Erntedankfest einen Familiengottesdienst in der Schützenhalle. Nach Angaben von Ortsvorsteherin Pia Spiekermann findet er am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, in der Schützenhalle statt. Wegen der Corona-Regel sei die Teilnehmerzahl beschränkt, heißt es beim Liturgiekreis Eisborn. Anmeldungen nimmt Kirchenvorstand Jens Timmermann (Telefon 0159-06275105) entgegen. Außerdem seien ein Martins- und ein Krippenspiel in Planung. Sie sollen ebenfalls in der Schützenhalle stattfinden.