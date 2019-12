Balve/Plettenberg. Moderne Zeiten: Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis steigt bei Apple Pay ein. Was es Kunden bringt, wie Sicherheit versprochen wird.

Vereinigte Sparkasse im MK steigt bei Apple Pay ein

Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis bietet ihren Kunden ab sofort Apple Pay an und ermöglicht damit „einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen“. Das teilte Sparkassen-Sprecher Tomislav Majic am Dienstag mit.

Mit Apple Pay können Kunden demnach mit iPhone, Apple Watch, iPad und Mac in Geschäften, Apps und auf Websites „schnell und bequem bezahlen“.

„Wir freuen uns, mit der Einführung von Apple Pay all unseren Kunden mobiles Bezahlen ermöglichen zu können“, sagte Pressesprecher Tomislav Majic. Die Einführung von Apple Pay passe damit zum hohen Anspruch der Sparkasse bei digitalen Bezahllösungen. „Zum Start werden Kreditkarten unterstützt, die girocard bereiten wir für 2020 vor“, ergänzt Majic.

Einzelhandel vorbereitet

Auch der Einzelhandel sei bereits vorbereitet: Die Mehrheit der sogenannten PoS-Terminals akzeptiert kontaktlose und mobile Zahlungen und damit ab heute auch Apple Pay-Zahlungen mit Sparkassen-Kreditkarten.

371 der 379 Sparkassen in Deutschland sind laut Majic von Beginn an dabei. Um den Dienst nutzen zu können, benötigen die Kunden Zugang zum Online-Banking und die aktivierte pushTAN-App. Sicherheit und Vertraulichkeit haben bei Apple Pay „höchste Priorität“. Bei der Verwendung einer Kredit- oder Debitkarte mit Apple Pay werden die tatsächlichen Kartennummern weder im Gerät, noch auf den Apple-Servern gespeichert, heißt es. Stattdessen wird Kunden „eine eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, die verschlüsselt und sicher im Secure Element des Geräts gespeichert wird“.

Einfach zu bedienen

Jede Transaktion wird mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode autorisiert. Apple Pay ist „einfach einzurichten“, und die Nutzer erhalten weiterhin alle mit den Kredit- und Debitkarten der Sparkassen verbundenen Vorteile.

Kunden können laut Majic mit ihrem iPhone und ihrer Apple Watch in Geschäften, Restaurants, Taxis, an Verkaufsautomaten und vielen weiteren Orten mit Apple Pay bezahlen. Beim Einkauf mit Apple Pay in Apps oder im Internet über den Safari-Browser gehören das manuelle Ausfüllen von Kontoformularen oder wiederholtes Eingeben der Versand- und Rechnungsdaten der Vergangenheit an. Jeder über Apple Pay getätigte Einkauf wird per Face ID oder Touch ID oder durch den Gerätezugangscode authentifiziert.

Weitere Informationen zu Apple Pay: http://www.apple.com/de/apple-pay/ und www.sparkasse.de/applepay