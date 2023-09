Verflext! Unbekannte fummeln an Zigarettenautomat in Eisborn

Eisborn. Verflext und zugenäht. Zwei Unbekannte haben sich Dienstag früh an einem Zigarettenautomaten in Eisborn zu schaffen gemacht.

Zwei Unbekannte haben am Dienstagmorgen kurz vor 4.30 Uhr an der Ecke Grübecker Straße/Zur Mailinde in Eisborn versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Das teilte Polizeisprecher Christof Hüls am Mittag mit.

Eine Anwohnerin wurde von den Geräuschen der Maschine geweckt, schaute zum Fenster heraus und sah noch, wie die zwei Personen in Richtung Grübecker Weg flüchteten und dort in einen wahrscheinlich weißen Pkw einstiegen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizeibeamten stellten die Flex-Spuren an dem Automaten fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Menden, Telefon 02373-9099-0.

