Viertklässler pflanzen Buchen - doch Garbeck vor Dürre-Alarm

Garbeck. Viertklässler pflanzen in Garbeck den Wald der Zukunft. Doch der Boden ist wieder staubtrocken. Droht bald Dürre-Alarm?

Um elf Uhr sind sie fertig, eine Stunde früher als geplant. 16 Viertklässler aus Garbeck haben gearbeitet, als gälte es, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen: die Weltmeisterschaft im Baumpflanzen. 250 kleine Rotbuchen haben die Kinder aus der örtlichen Grundschule gesetzt. Ein Jungs-Quartett gießt gerade die letzten Setzlinge. Puh, fertig!

Gute Zusammenarbeit: Förster Richard Nikodem (rechts) und Waldbesitzer Thomas Schröder Foto: jürgen overkott / WP

Zeit für einen Rundblick. Bereits am späten Vormittag hat die Quecksilbersäule die 20-Grad-Marke übersprungen. Trocken ist’s – wie seit Wochen schon. Das macht sich am Boden bemerkbar. Die Erde ist rappeltrocken, sie bröselt, es staubt. Erinnerungen an die Dürre-Sommer 2018, 2019 und 2020 werden wach. Warum sind die trockenen Jahre so schlimm für den Wald im Stadtgebiet gewesen?

„Wegen dem Borkenkäfer“, weiß Lukas. „Die Fichten sind krank geworden.“ Woran kann man das erkennen? „Dass ein Baum nicht mehr wächst.“ Und woran noch? „Dass die Blätter...äh...Nadeln braun werden.“

Baumpflanzaktion in Garbeck: Viertklässler pflanzen 250 Rotbuchen, mit Unterstützung von Förster Richard Nikodem (rechts). Foto: jürgen overkott / WP

Das Ökosystem Wald ist Thema im Unterricht gewesen. „Bereits im vergangenen November“, sagt Schulleiterin Dorothe Gastreich-Kneer. Damals hat die Schule die Unterrichtseinheiten wegen der damals noch strengen Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens noch so geplant, als könnte die Baumpflanz-Aktion nicht stattfinden. Das Kollegium hat bestenfalls vorsichtig gehofft, dass die fünfte Ausgabe der Aktion würde stattfinden können. Der Wunsch ist wahr geworden. Die Viertklässler erleben endlich wieder – nach zwei Corona-Jahren ohne Pflanzaktion – einen außerschulischen Höhepunkt zum Ende ihrer Grundschulzeit. Genau das hat die Schule beabsichtigt, als sie vor sieben Jahren das gemeinschaftliche Baumpflanzen ins Leben gerufen hat.

Rotbuche hat grüne Blätter

Gepflanzt wird stets der Baum des Jahres. In diesem Jahr ist es die Rotbuche. Der Name ist eine Mogelpackung. Förster Richard Nikodem erklärt, warum: „Die Rotbuche hat grüne Blätter – im Gegensatz zur Blutbuche mit ihren roten Blättern.“ Der Baum des Jahres wird seit 1989 gekürt – und zwar von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

In den beiden Corona-Jahren wären die Stechpalme, auch als Ilex bekannt, dran gewesen, und die Robinie. Der Baum des Jahres 2019, die Flatterulme, eignet sich ebenfalls, um aus den einstigen Fichtenwäldern rund um Garbeck einen Mischwald zu machen, der dem Klimawandel standhält. „Wir werden die Arten nachpflanzen“, kündigte Förster Nikodem nebenher an. Die Zeit drängt.

Das hohe Tempo beim Arbeiten hat übrigens damit zu tun, dass die Kindergruppe Unterstützung von einem Profi gehabt hat. Peter Brake ist aus Arnsberg gekommen, mit Team. „Er hat Akkord gearbeitet“, sagt Förster Richard Nikodem vom Landesbetrieb Wald und Holz lachend, „er konnte sich nicht so schnell umstellen.“

Thomas Schröder indes hat sich bereits vor Jahren umgestellt. Der Balver Versicherungsmakler ist auch Waldbesitzer. Er hat beobachtet, „dass sich die Menschen immer mehr von der Natur entfernen“. Deshalb hat er Schulleiterin Gastreich-Kneer begeistern können, den Sachkunde-Unterricht der Viertklässler einmal pro Jahr in den Wald zu verlegen. „Das ist“, gesteht er, „ein Herzensprojekt.“

