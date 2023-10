Balve. Balves Schützenkönigin Viktoria Nagel ist die WP-Königin des Hönnetals. Kann sie ihre Fans auch im Finale mobilisieren?

Sie hat es geschafft – und wie! Balves Schützenkönigin Viktoria Nagel tritt die Nachfolge der letztjährigen Garbecker Majestät Alexandra Schulte an. Die angehende Operationstechnische Assistentin ist die neue WP-Schützenkönigin des Hönnetals. Das Ergebnis wurde am Donnerstagmorgen bekannt. Viktoria Nagel war außer sich vor Freude. Mehrfach sagte sie: „Ich muss das erst mal realisieren.“

Der Vorname

Balves Schützenkönigin Viktoria Nagel mit König Carl Foto: Balver Schützen

iktorias Vorname hat sich als Programm erwiesen: Er bedeutet die „Siegreiche“. Die Balver Majestät hat sich gegen acht Mitbewerberinnen durchgesetzt. Neben der Garbecker Schützenkönigin Daniela Neuhaus waren sieben Regentinnen aus dem Mendener Stadtgebiet dabei.

Der Geschäftsführer der Balver Bruderschaft St. Sebastian, Thomas Scholz, war aus dem Häuschen: „Das ist ja ein guter Start in den Tag.“ Er freute sich hörbar mit Viktoria Nagel und König Carl von Croy.

Die Werbung

Denn: Der Erfolg von Queen Viktoria beruht auf dem Team-Arbeit. „Wir haben überall Werbung gemacht, wo es ging“, berichtete sie. „Carl hat ganz viel Familie in München, ich habe Familie in Schmallenberg. Wir haben den Aufruf zur Abstimmung auch über die sozialen Medien verteilt, Instagram, Facebook. Wir haben ein Video erstellt. Wir haben einen riesengroßen Hofstaat – er hat überall Werbung gemacht. Wir haben die übrigen Schützenvereine angesprochen, die nicht dabei waren – zum Beispiel in Neuenrade, in Beckum, in Holzen. Wir haben ein Banner in Balve aufgehängt. Wir sind fünf Stunden lang durch die Stadt gezogen und haben überall DIN-A-4-Plakate aufgehängt, QR-Codes verteilt, etwa auf den Märkten.“

Vom Drostenhaus zum Festzug: Balves Schützenkönig Carl von Croy und Queen Viktoria Nagel Foto: jürgen overkott / WP

Die Abstimmung

Wie lief die Abstimmung für das Regionalfinale?

Von Donnerstag, 5. Oktober um 12 Uhr bis Dienstag, 10. Oktober um 12 Uhr fand das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Vereine pro Region statt. Jede Finalistin startete erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale konnte einmalig via SMS-Abstimmcode gevotet werden. Auch via WP-Zeitungscoupon war eine Stimmabgabe möglich. Die Stimmenstände wurden im Regionalfinale allerdings nicht mehr live angezeigt.

Balves Schützenkönigin Viktoria Nagel mit König Carl Foto: Balver Schützen

In den Regionalfinals wurde die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt: Das Endergebnis setzt sich zu 75 Prozent aus Publikumsstimmen und 25 Prozent Juryvotum zusammen.

Inzwischen stehen die WP-Königinnen aus den sieben Regionen Hagen und Ennepe-Ruhr sowie Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal und Olpe fest. Viktoria Nagel hat schon 500 Euro Preisgeld sicher. Wie geht es weiter?

Das Superfinale

Vom Montag, 16. Oktober um 12 Uhr bis Mittwoch, 18. Oktober um 12 Uhr läuft das Superfinale der sieben Regionalgewinnerinnen. Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Zeitungscoupon abgestimmt werden. Die Stimmenstände sind im Superfinale nicht sichtbar. Die WP-Königin 2023 wird am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts im Mescheder Ortsteil Wennemen gekrönt.

Thomas Scholz hat unmittelbar nach der Bekanntgabe des für die Bruderschaft erfreulichen Ergebnisses mit der Organisation angefangen. Denn er weiß: „Es ist momentan schwer, Busse zu kriegen.“ Doch das Königspaar soll vor Ort den nötigen Rückenwind haben – von seinem großen Hofstaat.

Infos: wp-koenigin.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve