Volkringhausen: Ab 26. Juni wird gebuddelt

Balve. Die Stadt Balve buddelt in Volkringhausen. Welche Straßen betroffen sind, wann es losgeht, was gemacht wird.

Die Instandsetzungsarbeiten an den Straßen „Inselweg“ und „Glashüttenweg“, sowie Teilen der Straße „Zum Kehlberg“ beginnen am Montag, 26. Juni und dauern voraussichtlich bis zum 13. Juli. Die Baumaßnahme wird in drei Bauabschnitten unterteilt, sodass jeweils nur eine zeitweilige Behinderung für die Anwohner entsteht. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Einmündung Inselweg/Kehlberg. Ab dieser Einmündung ist eine Vollsperrung des Inselweges erforderlich. Die Anwohner der Straße „Zum Kehlberg“ gelangen weiterhin zu Ihren Häusern. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich von der Einmündung Glashüttenweg/ Inselweg und reicht in bis in die Straße „Zum Kehlberg“ hinein. Hier ist ebenfalls eine Vollsperrung ab der Einmündung erforderlich. Ab dann kann auch die Straße „Zum Kehlberg“ nicht mehr angefahren werden. Der dritte Bauabschnitt beginnt an der Brücke des Glashüttenweges, ab hier ist eine Vollsperrung bist zur Bahnunterführung notwendig. Da hier lediglich eine Asphaltdeckensanierung durchgeführt wird, soll die Vollsperrung nur kurzzeitig bestehen. Für die Behinderungen während der Bauphase wird um Verständnis gebeten.

Für Rückfragen steht das Bauamt der Stadt Balve unter der Rufnummer 02375/926246 zur Verfügung

