Volkringhausen: Kein Führerschein, aber benebelt

Volkringhauen. Polizeikontrolle kurios. Ein 34-Jähriger wollte die Ordnungshüter austricksen. Doch die waren noch cleverer.

Ein 34-Jähriger wähnte sich clever. Doch die Polizei war noch cleverer. Was ist passiert?

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag ist der Mann bereits am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der B 515 in Höhe Am Hirschenstein geblitzt worden. Der 34-Jährige hielt sich für blitzgescheit und wechselte unmittelbar danach vom Fahrer- auf den Beifahrersitz. Doch die Polizeikontrolle war aufmerksam. Das Fahrzeug wurde kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Drogen am Steuer gesessen hatte. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

