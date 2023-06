Volkringhausen: Krimi-Abend mit gemütlichem Grusel

Volkringhausen/Menden. Die Kallweits in Volkringhausen: Die beiden „Mörderischen Sauerländer“ aus Menden stehen für Grusel (gemütliche Version).

Das war nicht die Mosel, Rhein oder Ahr die an dem ehrwürdigen Gemäuer weniger Meter weiter gluckernd vorbeifloss, aber die Atmosphäre war dennoch perfekt umgesetzt für einen Abend zwischen Traubensaft und Toten: Astrid und Frank Kallweit hatten zur szenischen Krimilesung nach Volkringhausen eingeladen. Daher war’s auch nicht klassischer Gerstensaft, sondern Wein aus deutschen Landen.

Denn die beiden Mendener Autoren Frank und Astrid Kallweit – „im Nebenjob ist sie auch noch meine Ehefrau“, so Frank über Astrid – fahren gerne in die Weinbaugebiete des Landes. Zum Beispiel in die Pfalz, an die Weinstraße nach St. Martin: „Sehr schöne Gegen, wir sind jedes Jahr dort.“ Wo man dann auch die heimischen Getränke genießt.

Die Kallweits wandern aber auch gerne in der Heimat, wie sie später in der Pause erzählen, und kehren dann auch hin und wieder im Wandercafé in der alten Schmiede in Volkringhausen ein. Dahinter steht ja unter anderem Birgit Lesniak, und sie ist wie die beiden Kallweits auch Mitglied der Autorengruppe „Mörderische Sauerländer“. Da waren die Wege kurz, und der Kontakt war schnell geknüpft, und weil es in der Schmiede ja zuletzt schon anderen Lesungen gab war der Plan für einen Krimiabend rund um Wein und so manches Mordopfer schnell gestrickt.

Platz gab es in der kleinen Schmiede nur für etwas mehr als ein Dutzend Zuhörer, in der großen Mehrheit Zuhörerinnen, die Plätze waren schnell vergriffen. Und diese Lesung hatte sich auch noch ein Stück über Balve hinaus herumgesprochen. Das Ambiente in dem altehrwürdigen Gemäuer hätte schöner nicht sein können an diesem lauen Sommerabend, an dem es sich zwischen den dicken Steinen der Schmiede zum Glück auch nicht allzu sehr aufheizte.

Es war wie bei einem Weinfest, und deshalb auch gar nicht störend, dass statt Mosel oder Rhein die Hönne hier entlang fließt. Der Traubensaft wurde ausgeschenkt mit passenden Käsehäppchen und dann stürzten sich Astrid und Frank Kallweit auch schon die mehrere Schilderungen aus ihren Wein-Krimis.

Das Besondere ist immer die Handlung in einer deutschen Weinregion, verbunden aber auch mit Sauerland. Aus dem zum Beispiel der Ermittler ursprünglich stammt, oder von wo aus er zu einem Besuch mit seinen Skatkumpel aufgebrochen ist.

Trotz überschaubarer Platzverhältnisse im Wandercafé schufen die Kallweits mit wenigen Utensilien, Mimik und Gestik eine stimmungsvolle Atmosphäre. Immer mit Humor und Augenzwinkern: Bei einer Leiche im Weinberg ist plötzlich der amerikanische Geheimdienst mit ihm Spiel, der Dorfpolizist selbst verdächtig, da musste Ermittler Schiminski als vermeintlicher Wein-Journalist auch noch Fachkenntnis vortäuschen, womit er sich natürlich in die Nesseln setzte. Dann gab es eine Leiche in einer Seniorenresidenz in der eigentlich auch noch eine Schönheitskönigin gewählt werden soll, die Miss 60+, versteht sich.

Realität verrückter als Fantasie

So einen Wettbewerb haben die Kallweits im Urlaub dort tatsächlich mitbekommen. „Manche Dinge kann man gar nicht so erfinden, wie es sie in der Realität tatsächlich gibt“, lacht Frank Kallweit – und Claudia Mühling, die das Wandercafé mit Birgit Lesniak zusammen schmeißt, Sie lobte deshalb in der Pause auch die tolle Beobachtungsgabe der beiden Mendener Autoren. Und die wiederum wollten betonen, wie gerne sie solche Lesungen im kleinen, gemütlichen Rahmen machen wo sich auch der Kontakt zu den Besuchern ergibt.

