Volkringhausens Schützen feiern in kleinem Rahmen

Volkringhausen. Volkringhausens Schützen haben sich auf Corona eingestellt. So lief die St.-Hubertus-Messe in der Schützenhalle ab.

Corona kann sie nicht ausbremsen. Zu einer Patronatsmesse zu Ehren ihres Schutzpatrons des Heiligen Hubertus hat sich die Schützenbruderschaft St. Hubertus Volkringhausen an der Schützenhalle getroffen.

Patronatsfest der Schützen in Volkringhausen: Brudermeister Stephan Neuhaus freute sich darüber, zumindest in kleinem Kreis eine Messe zu Ehren von St. Hubertus feiern zu können. In diesem Jahr ist der Verein 100 Jahre alt geworden. Foto: Peter Müller / WP

Traditionell wird der 3. November als Tag des Heiligen Hubertus mit einer Messe begangen. An diesem Tag wurden im Jahr 825 seine Gebeine in ein Ardennen-Kloster aufgenommen. „Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen heute das Schützenfrühstück und der Frühschoppen ausfallen“, beklagt Brudermeister Stephan Neuhaus. Die Messe finde in der Schützenhalle statt, weil unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln in der Kapelle nur 25 Personen Platz finden. „Es sollen ja alle, die Interesse haben, kommen können. Dies ist keine Messe der Schützenbruderschaft, sondern eine Patronatsmesse, in die sich die Schützen durch Mitgestaltung eingebracht haben“, verdeutlicht der Brudermeister. Fällt der 3. November auf einen Sonntag, findet die Messe am gleichen Tag statt, sonst am darauf folgenden Sonntag.

Die Schützenhalle war durch die Abstandsregeln zwar voll besetzt, aber nicht gefüllt, als der Brudermeister vor der Messe sichtlich gerührt aus dem Jubiläumsjahr der Bruderschaft berichtete. Der 100. Geburtstag hätte in diesem Jahr mit Würde und feierlich begangen werden sollen. „Mit dem Besuch dieser Messe ist es heute leider getan“, so Neuhaus. Ein Baum hätte gepflanzt werden sollen. Noch zu Beginn des Jahres hatten sich Schützen, ihre Angehörigen, ja das Dorf auf das Jubiläumsschützenfest gefreut.

Volkringhausens Schützen feiern Patronatsfest mit Abstand. Foto: Peter Müller / WP

Ohne Gesang, aber nicht klanglos, eröffnete die Melodie „Wachet auf ruft uns die Stimme“ die Messe, die vom Präses der Schützen, Pastor Wilhelm Grothe, zelebriert wurde. Er sprach über den Hirsch und das Kreuz des Heiligen Hubertus. Er mahnte, inspiriert durch ein Gleichnis, den sparsamen Umgang mit Ressourcen an und forderte zu Nachhaltigkeit auf.

Hoffnung aufs kommende Jahr

„Ich wünsche allen, dass wir gesund bleiben. Wir hoffen und beten, dass wir im kommenden Jahr das Versäumte nachholen können“, erklärte Brudermeister Stephan Neuhaus.

Mehr Nachrichten aus dem Hönnetal.