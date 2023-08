Volkskrankheit Demenz: Diese Frau weiß Rat

Balve. Volkskrankheit Demenz: Immer mehr Menschen trifft sie. Angehörige sind ratlos, hilflos. Wie gut, dass in Balve eine Expertin aus Hemer Rat gibt.

Der Verein „Treffpunkt Demenz“ hat zwei Expertinnen für einen Vortrag zum Thema „Demenz – Alltagsprobleme lösen“ am Samstag, 19. August, von 10 bis 13 Uhr im Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße in Balve gewonnen. Chefärztin Elke Koling von der Hans-Prinzhorn-Klinik des LWL stellt die Demenz-Sprechstunde in ihrer Einrichtung vor. Sie steht der Abteilung Neurologie-Geriatrie-Psychiatrische Geriatrie vor. Zudem hilft Pflegemanagerin Melanie Schlüter Angehörigen von Erkrankten sowie Interessierten mit Rat und Tat. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich (Telefon 02375-204400; treffpunkt-demenz@t-online.de).

