Volkssport Unfallflucht: In Balve wurde einer geschnappt

Einzelhandel an der Hönnetalstraße (B229) in Balve

Balve. Volkssport Unfallflucht. Die Polizei meldet zwei Fälle in Balve. In einem Fall hatten Zeugen aufgepasst.

Volkssport Unfallflucht: Dieser Tage wurden erneut zwei geparkte Autos beschädigt. Von den Unfallverursachenden fehlte zunächst jede Spur.

Parkplatz der Volksbank Foto: Jürgen Overkott / WP

„Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht“: So hieß am Sonntagmorgen im Polizei-. Am Freitag, 27. Oktober, stand der Pkw einer 53-jährigen Balverin von 8.15 bis 12.30 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank in Balve. Später bemerkte die Geschädigte, dass ihr Pkw beschädigt worden war. Ein Unfallverursacher hatte sich ihr nicht zu erkennen gegeben und von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.



Fall 2: Auf dem Lidl-Parkplatz an der Hönnetalstraße fand ein 69-jähriger Balver am Samstag, 28. Oktober, um 13 Uhr seinen geparkten Pkw beschädigt vor - laut Polizei ebenfalls Unfallflucht. Aber: „Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.“ Geschätzter Schaden: 2500 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve