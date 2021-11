Volkstrauertag im Hönnetal: Beteiligung übersichtlich

Volkstrauertag in Garbeck. Bürgermeister Hubertus Mühling spricht in Garbeck.

Garbeck/Balve. Bürgermeister Hubertus Mühling hat der Kriegsopfer erstmalig in Garbeck gedacht. Das Interesse der Bevölkerung war mäßig.

Bürgermeister Hubertus Mühling hat der Kriegsopfer sowie von Gefangenschaft und Gewaltherrschaft am Volkstrauertag erstmalig in Garbeck gedacht. Bisher hatte das Stadtoberhaupt seine Gedenkrede stets in Balve gehalten. Bereits im Vorfeld des Feiertages war bekannt geworden, dass Mühling künftig am Volkstrauertag in den Ortsteilen auftreten wolle.

Volkstrauertag in Garbeck Foto: Antonia Mertens / WP

Das Totengedenken war bereits vor dem Hochamt in der Pfarrkirche Heilige Drei Könige vom Musikverein „Amicitia“ Garbeck eröffnet worden. Sie erwiesen den bekannten verstorbenen Garbeckern Hubertus Schulte (Vorsitzender der Schützenbruderschaft) und Berthold Schulte (stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins „Amicitia“) eine besondere Ehre. Sie waren corona-bedingt Monate zuvor in kleinem Kreis beigesetzt worden.

Mühling sprach sich in seiner Rede am Ehrenmal ausdrücklich gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit aus. Zudem sagte er: „Unser aller Zeil muss sein: nie wieder Krieg.“ Außerdem sagte er, Deutschland sei ein Land, das von Wohlstand geprägt sei. Daraus ergab sich für ihn eine Verpflichtung, Schwächeren zu helfen.

Realschüler tragen Gedichte vor

Das Interesse der Bevölkerung an der Gedenkstunde war, ähnlich wie im Vor-Corona-Jahr 2019, übersichtlich. Die große Zahl an Autos auf den Stellplätzen rund um die Kirche war der Tatsache geschuldet, dass Schützenverein, Musikverein sowie Männer- und Frauenchor an der Veranstaltung aktiv teilnahmen.

Der Volkstrauertag wurde nicht nur in Garbeck begangen, sondern auch in Balve, Langenholthausen, Mellen, Beckum und Eisborn. In Balve beteiligten sich nebenMännerchor 1874 und Musikverein Balve auch Realschüler an der Veranstaltung – mit Gedichten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve