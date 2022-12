Die Messe in Garbeck zog viele Menschen in die Kirche. Sie wurde neben Pater Pius Sabu auch von Diakon Gerd Eisenberg und Pastor Wilhelm Grothe abgehalten

Weihnachten Volle Kirchen am Heiligen Abend in Balve

Balve. Die evangelischen und die katholischen Gottesdienste in Balve waren im ersten Weihnachtsfest ohne Corona-Einschränkungen voll.

Am Heiligen Abend zog es viel Menschen in die Kirchen der Stadt Balve. Evangelische und katholische Christen feierten an diesem Abend in Gemeinschaft die Geburt Jesus.

Drei Gottesdienste der Evangelischen Kirche Balve

In drei Gottesdiensten erlebten die Besucher der Evangelischen Kirche Balve an Heiligabend 2022, wie verschieden die Menschen sein können, die zur Krippe kommen. Im Familiengottesdienst um 15 Uhr für die Kleinen lud Pfarrerin Antje Kastens alle Kinder zum Mitmachen ein. Neben einer Maria mit Babypuppe fand sich ein erwachsener Familienvater als Josef, der mit seinem echten Baby und einer dreijährigen Nichte sogleich für die Vermehrung der Heiligen Familie und manchen Lacher sorgte. Ein König entpuppte sich als begabter Flötenspieler und brachte Wiegenlied und Hirtenlied in die spontane Pantomime zur Weihnachtsgeschichte mit ein. Konfirmandinnen und Jugendmitarbeiterinnen halfen, dass alle Kinder, die mitmachen wollten, auch das richtige Kostüm aus dem Fundus der Kirchengemeinde anzogen. Schafjacken und Engelskränze waren besonders begehrt.

Alle kommen zur Krippe: Viele Besucherinnen und Besucher erfreuen sich Heiligabend am Krippenspiel in der Evangelischen Kirchengemeinde Balve. Foto: Ev. Kirchengemeinde Balve

Im zweiten Gottesdienst um 17 Uhr führten die Katechumenen ihr selbst geschriebenes Krippenspiel auf. Drei Könige berührten die Herzen der Besucher: Der erste war ein Mädchen, das dem Christuskind seine Krücken brachte und dankte, dass es doch wieder auf die Beine kam. Der zweite König war eine vielbeschäftigte Familienmutter, die im Angesicht des Christuskindes ihr „Ja“ zu ihrer Situation fand. Der dritte König entpuppte sich als erfolgreiche Bankangestellte, die doch hinter der Fassade das gähnende Nichts verbarg und mit leeren Händen kam.

Predigt von Pfarrerin Antje Kastens

Nur leere Hände kann Gott füllen, so die Aussage der Predigt von Pfarrerin Antje Kastens. Josef reichte der dritten Königin einen Strohhalm aus der Krippe. Er symbolisierte die göttliche Hilfe, auf die man sich verlassen darf. Dementsprechend gab es für alle Besucher einen Strohhalm zum Mitnehmen als Erinnerung an die Kraft dieses Krippenkindes. Nadine Hilger verschönerte den Gottesdienst mit ihrem Gesang.

Besucher, die nach allem Trubel zur Ruhe kommen mochten

In der Heiligen Nacht um 23 Uhr fanden sich die Besucher ein, die nach allem Trubel zur Ruhe kommen mochten. Sie genossen einen musikalischen Gottesdienst mit Harfenklängen (Zoe Orlich), Gesang (Lydia Streiter) und Orgelmusik (Erwin Orlich). Die Jugendmitarbeiterinnen Julia Schneider und Mara Jaske hielten zusammen mit Pfarrerin Antje Kastens die Predigt zur Weihnachtsgeschichte des Matthäus. Mit einem vielstimmigen „O du fröhliche“ endete alle Gottesdienste und die heilige Nacht um Mitternacht.

Katholische Kirche in Garbeck

Auch in der katholischen Kirche in Garbeck war am Heiligen Abend volles Haus. Zur Freude vieler, wurde die Messe nicht nur alleine von Pater Pius Sabu gefeiert. Ihm standen an diesem Abend Diakon Gerd Eisenberg und der pensionierte Pastor Wilhelm Grothe zur Seite. Zusammen und mit der musikalischen Unterstützung der Amicitia Garbeck wurde eine schöne und sehr festliche Stimmung geschaffen, was diesen Ort in Garbeck so auszeichnet.

Kerzen für das Friedenslicht aus Bethlehem

Vor der Messe hatte jeder Besucher die Möglichkeit, eine der Kerzen für das Friedenslicht aus Bethlehem gegen eine kleine Spende zu erwerben. Diese wurden dann im Verlauf der Messe von den Messdienern mit dem Licht aus der heiligen Stadt entzündet. Bereits im Vorfeld der Christmette zog es viele Kinder in die Kirche, um zusammen das traditionelle Krippenspiel zu erleben und zu begleiten.

Nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren haben die Menschen im Balver Land das Gottesdienstangebot zu Weihnachten sehr gut angenommen, sodass deutlich mehr Gläubige als in der Vergangenheit den Weg in die Kirche fanden.

Krippenspiel mit überwältigender Resonanz

Den Auftakt in Balve gestalteten die Kinder vom Katholischen Kindergarten am Nachmittag des Heiligen Abend mit ihrem Krippenspiel, bei dem viele Kinder zum Mitmachen eingeladen waren und Eltern wie Kinder begeistert waren. Die Resonanz war überwältigend, so dass die Kirche voll besetzt war.

Das sollte so bleiben bei der anschließenden traditionellen Christmette, die Dechant Andreas Schulte zelebrierte. Dechant Schulte erinnerte in seiner sehr eindringlichen Predigt daran, dass wir Menschen uns gerade zu Weihnachten nach Harmonie und Eintracht sehnen, aber Weihnachten immer auch ein Fest der zerbrochenen Erwartungen und Hoffnungen sei, denn der Blick auf diese Welt mit all ihren Problemen gehöre auch dazu. Christen müssten rausgehen zu den Armen und Entrechteten und sich dennoch über die Geburt des kleinen Christuskindes freuen. Beides gehöre zusammen.

Kirchenchor unter der bewährten Leitung von Maximilian Wolf

Musikalisch begleitet wurde die Messe vom Kirchenchor unter der bewährten Leitung von Maximilian Wolf. Emotionaler Höhepunkt war zum Abschluss das Singen des Liedes „Oh, du fröhliche“ in der festlich weihnachtlich geschmückten Balver Kirche. Auch das Festhochamt am ersten und zweiten Weihnachtstag war gut besucht, wie auch in den anderen Gemeinden des Pastoralverbundes, sodass sich Dechant Schulte zufrieden zeigte und sich darüber freute, dass die vielfältigen Angebote zu Gebet und Meditation im gesamten Pastoralverbund so gut angenommen wurden

