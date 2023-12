Vom Christkind und anderen Babys

Mellen Das erste Weihnachten mit eigenem Nachwuchs ist etwas Besonderes. Dafür ist Mellens Hebamme Lisa Vedder selbst Heiligabend unterwegs.

Weihnachten heißt, die Geburt eines Kindes zu feiern. Was der biblischen Überlieferung nach vor über 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem passierte, strahlt bis heute in die Menschheit aus. Wird heute ein Baby geboren, dann hat das für die Eltern, für die Familie selbst, sicher eine ebenso große Bedeutung. Wenn sich werdende Mütter mit ihren Liebsten zusammen auf die Geburt vorbereiten und dann anschließende die ersten Schritte als etwas größere Gemeinschaft gehen, dann ist sie oft dabei: Lisa Vedder aus Mellen, Hebamme aus Leidenschaft, wie sie selber erzählt. Mit Praktika und Ausbildung ist die 29-Jährige schon gute elf Jahre dabei, wusste aber auch schon lange vorher, was ihr Beruf, ja ihre Berufung einmal werden würde. „Ich wollte immer schon da sein, wo die Babys sind“, lacht Vedder.

Ob ein Baby tatsächlich ein Christkind wird, das liegt nicht so in ihrer Hand. Eine Frau, die sie betreut, hatte einen errechneten Termin direkt auf Weihnachten, das Baby ist mittlerweile aber längst wohlbehalten da. Erfahrungsgemäß freuen sich Familien eher, wenn es noch kurz vor dem Fest auf die Welt kommt, oder dann eben danach. Jedenfalls wollen viele Frauen nicht über die Feiertage im Krankenhaus sein, erzählt Lisa Vedder. „Wobei es Weihnachten auch im Kreißsaal besinnlicher und gemütlicher zugeht.“ Im Moment ist sie bei ihrer Tätigkeit nicht direkt bei den Geburten dabei, kennt das aber zur Genüge. Und auch heute an Heiligabend kann es durchaus sein, erzählt die Hebamme, dass sie nochmal unterwegs ist zur Nachsorge in Familien. Bevor dann aber auch für sie ganz privat Weihnachtsruhe ist. Denn sehr viel erreichbar ist sie schon, aber auch nicht rund um die Uhr. Wenn bei ihren Schützlingen dann ein Tannenbaum steht, die Räume geschmückt sind, Vorfreude spürbar ist, und das alles noch mit einem neuen Lebewesen: „Da ist das erste Weihnachten etwas ganz Besonderes, nochmal ein Stück emotionaler.“ Und Lisa Vedder genießt es, auch an dieser Atmosphäre teilhaben zu dürfen. Überhaupt: „Die Familien lassen mich ja ihre intimsten Momente miterleben. Noch näher kann man ihnen nicht sein.“

Und dann hilft Lisa Vedder, einen ganz neuen Alltag zu gestalten. Von der Schwangerschaft an bis in den Monaten nach der Geburt begleitet sie eine Familie gut eineinhalb Jahre, unterstützt dann bei vielen alltäglichen Dingen wie baden und wickeln, ist emotionale Stütze, wie sie erzählt. Ein ganz besonderer Wegpunkt sei es dabei zum Beispiel, wenn die Mama aus dem Krankenhaus kommt. Oft gibt es natürlich schon ältere Geschwister. Die können und sollen auf ihr Geschwisterchen natürlich vorbereitet und mit einbezogen werden. Dafür gebe es auch ganz tolle Bücher, sagt die 29-Jährige. Und hinterher? „Da finde ich es zum Beispiel total süß, wenn die schon mithelfen wollen und können, beim Baden des Babys zum Beispiel.“

Auch wenn Lisa Vedder ja noch nicht seit Ewigkeiten als Hebamme arbeitet, so hat sie doch einige Veränderungen festgestellt. Die Papas werden mittlerweile mehr einbezogen, nehmen auch Elternzeit, berichtet sie. Oder können in den Krankenhäusern vermehrt Familienzimmer beziehen und bei der Geburt wirklich ganz nah dabei sein. Und sie bestätigt auch die bekannten Zahlen: von Sommer bis in den frühen Herbst werden die meisten Kinder geboren, gerade zu Beginn eines neuen Jahres sei es hingegen deutlich ruhiger. Vielleicht eine Erklärung: neun Monate zurückgerechnet ist man halt in der Zeit wo es kalt ist, man sich viel ein- und aneinander kuschelt, lacht Lisa Vedder. Sie macht sich aber auch Gedanken um die Zukunft ihres Berufes. Das Thema einer auskömmlichen Finanzierung der Hebammen sei aus dem großen öffentlichen Fokus wieder verschwunden, nachdem Proteste hier schon auf Missstände hingewiesen hatten. „Aber es wird einem weiter schwer gemacht“, klagt Vedder. Die Teuerung vieler Dinge werde nicht ausgeglichen, der abrechenbare Zeitaufwand sei oft zu gering, die Versicherung für Hebammen sei dramatisch teurer geworden.

