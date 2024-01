Vom Garbeck-Fanshop bis zur Baumpflanzaktion

Garbeck Das Patronatsfest war nur der Anfang. Garbeck blickt beim Dorfjubiläum nicht nur zurück, sondern auch nach vorn.

Garbeck dreht auf. Nach Pontifikalmesse samt Dorffestakt zum Auftakt des Garbecker Jubiläumsjahres geht es weiter mit besonderen Veranstaltungen und Aktionen.

+++ PATRONATSFEST GARBECK:

HIER GEHT‘S ZUR FOTOSTRECKE HIER GEHT‘S ZUR FOTOSTRECKE Garbecks Patronatsfest ist ein Klassiker. Zum Auftakt des 850-jähriges Dorfjubiläums war manches anders. Foto: jürgen overkott / WP

Der Ortsausschuss hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit „Innovation und Nachhaltigkeit“ beschäftigt. Verantwortlich zeichnet Fabian Schulte. Der Vorsitzende des Musikvereins „Garbeck“ bringt als hauptberuflicher Vertriebsmanager seine Erfahrung zur Weiterentwicklung des Gewerbe-Standorts Garbeck ein - mit einer kleinen Unternehmensmesse am Rand des Dorffestes im Sommer. Zugleich liegt Fabian Schulte und Mitstreitern wie Hubertus Teipel, andernorts als Mehrfachsieger bei der Balver Ausgabe des „Stadtradelns“ bekannt, viel daran, Garbecks landschaftsprägenden Wald in Zeiten des Klimawandels zukunftssicher zu machen.

Garbecks Zukunftsprojekte: Die bunten Deko-Kronen stehen für den Garbeck-Fanshop. Zu haben sind die schönen Stücke im Dorfladen. Foto: jürgen overkott / WP

Die Arbeitsgruppe hat mit der Krombacher Brauerei einen Kooperationspartner gefunden. Dem Unternehmen liegt seit längerem etwas an Naturschutzprojekten wie Baumpflanz-Aktionen. Gemeinsam mit Krombacher-Repräsentant Stefan Schmal stellten Fabian Schulte und Hubertus Teipel am Rand des Patronatsfests ein Aufforstungsprojekt auf städtischer Fläche in der Nähe des alten Leveringhauser Wegs vor. Knapp 3000 Setzlinge kommen am Samstag, 9. März, ab 9 Uhr, in die Erde. Krombacher zahlt. Fabian Schulte setzt auf Unterstützung aus Garbecks Bürgerschaft.

Stefan Schmal: „Wir sehen uns als langfristiger Partner.“ Er fügte hinzu, das Unternehmen wolle auch wegen des 850-jährigen Dorfjubiläums „die sehr aktive Dorfgemeinschaft begleiten und mit der Baumpflanzaktion einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Waldes leisten“.

Wie aktiv die Dorfgemeinschaft ist, lässt sich am Merchandising-Projekt erkennen: Karin Filmethers Dorfladen ist längst zum Garbeck-Fanshop geworden. Beim Patronatsfest wurde das Sortiment von Ortsvorsteher Christoph Haarmann präsentiert – und vom Vorsitzenden des Ortausschusses, Alexander Schulte, beworben. Während er im feinen Zwirn durchs Festprogramm führte, zeigte sich Gattin Alexandra in einem wärmenden Garbeck-Hoodie. Als Alexander Schulte den Saal darauf hinwies, gab es viel Beifall.

Zustimmung dürften auch die Deko-Krönchen für heimische Gärten und Vorgärten finden. Sie stehen versinnbildlichend für die Heiligen Drei Könige jenseits von Garbecks Patronatsfest. Die Gestaltung der leuchtend bunten Deko-Artikel aus Holz haben Kinder aus dem Dorf übernommen. Die Grundschulkinder erhielten beim Basteln gar Unterstützung ihrer ehemaligen Schulleiterin Dorothe Kneer, wie sie der Westfalenpost auf Anfrage erzählte. Beteiligt waren auch Mädchen und Jungen des katholischen Familienzentrums Heilige Drei Könige. „Wir haben die Krönchen bemalt, mit Acrylfarbe und Glitzer“, berichtete Kita-Chefin Insa Schmoll stolz. „Alle Zwei- bis Sechsjährigen konnten dabei mitmachen.“

