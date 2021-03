Vom Kulturamt in den Bürgerbus

Balve. Das Fahrerteam des Bürgerbusvereins Balve erhält Verstärkung. Ruth Bathe hat ihr Berufsleben im Kulturamt der Stadt Balve beendet. In Kürze setzt sie sich ans Steuer des Bürgerbusses.

Am Steuer größerer Fahrzeuge zu sitzen ist ihr nicht fremd: „Ich kenne mich mit Bullys aus.“

Vorsitzender Johannes Schwartpaul freut sich über die Unterstützung. Seine rund 15-köpfige Mannschaft könne stets neue Gesichter gebrauchen, betonte er im Gespräch mit der Westfalenpost.

Ruth Bathe hat bereits die beiden Strecken des Bürgerbusses kennengelernt. Theoretische Einweisung beim genossenschaftlich organisierten Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg folgt. Die Balver sind Teil der Genossenschaft.

Leben „in Unruhe“

Ruth Bathe sagte mit blitzenden Augen: „Ich will gerne etwas mit Menschen machen. Haus, Garten, Kinder und Enkelkinder allein reichen mir nicht.“ Sie betonte: „Ich will nicht in Ruhe, sondern in Unruhe sein.“

Wer, wie Ruth Bathe, Interesse hat, Balver Bürger mobil zu machen, findet bei Johannes Schwartpaul offene Ohren: Telefon 0171-8989378.