Vom Martinsmarkt Mellen nach Rügen: So geht’s

Mellen. Der Martinsmarkt Mellen wird größer. Und der Hauptgewinn der Tombola gilt als echter Kracher.

Der Martinsmarkt zieht Publikum aus der ganzen Region nach Mellen. Nach Tausenden, nicht nach Hunderten werden die Besucherscharen gezählt. Nur noch etwas mehr als ein Monat daiert es bis zu einer der ganz großen Traditionsveranstaltungen im Balver Stadtgebiet. Der 27. Martinsmarkt am 5. November in Mellen ist organisiert. Was wird angeboten?

Eine Woche auf Rügen

Es locken ein reichhaltiges Angebot, tolles Ambiente und außergewöhnliche Preise. Die Verlosung auf dem Martinsmarkt ist seit jeher bekannt für hochwertige Preise, vor allem dank des unermüdlichen Einsatzes von Elmar Kleine-Linsmann. Beim letzten Mal war es ein Fahrrad im Wert von 3000 Euro, 2023 muss sich der Hauptgewinn dahinter keineswegs verstecken. Katharina Vedder und ihre Familie aus Küntrop stellen für den glücklichen Gewinner eine Woche lang ihr Ferienhaus auf Rügen zur Verfügung, zu einem Termin nach Absprache. Eine Familie passt dort gut hinein, es liegt in Dranske im Norden von Deutschlands größter Insel. „Nur 500 Meter entfernt von Meer und Bodden“, macht Katharina Vedder schon mal Lust auf Urlaub. Wer noch weiter stöbern möchte: www.ferienhaus-wiesengrund.com.

Der Mann mit den Losen

Elmar Kleine-Linsmann bringt in bewährter Weise Lose auf dem Markt unters Volk, für zwei Euro pro Stück oder drei Lose zu fünf Euro. Es gibt sie nur auf dem Martinsmarkt selber und nicht etwa im Vorverkauf. 1500 Lose loszuwerden sei das Ziel, unterstreicht das Team. Aber auch die übrigen Preise können sich sehen lassen. Der zweite Platz ist ein Segelflug über die Region, denn das Sauerland ist ja genauso schön anzuschauen wie Rügen. Platz drei gibt dann eher was auf die Ohren: zwei Eintrittskarten für das Pur-Konzert Ende August 2024 im Sauerlandpark Hemer. Und das ist immer noch nicht alles, weitere Karten sind dabei für Optimum oder Iserlohn Roosters, Gutscheine für Gastronomie, Läden und Verwöhnprogramm vor Ort, ein Weihnachtsbaum, Balve-Gutscheine und noch viel mehr. Vergangenes Jahr setzte die Tombola einmal aus. „Und sie wurde gleich sehr vermisst, viele haben danach gefragt“, blickt Carina Freiburg zurück. Gegen 16.30 Uhr am 5. November werden die Gewinner gezogen. Alle, die dann leider leer ausgehen werden, können zumindest einen wunderbaren, stimmungsvollen Tag in Mellen verbringen.

Melodie Mellen singt

Der insgesamt 27. Martinsmarkt startet um elf Uhr und wird von Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt eröffnet, Ende ist gegen 18 Uhr. Der Chor Melodie Mellen trägt dazu seine Lieder vor, auch Kindergarten und Grundschule aus Beckum werden mit Musik im Gepäck ins Golddorf reisen, ebenso das Trommlerkorps Eisborn. Am Nachmittag gegen 16 Uhr kommt der Nikolaus, Schminkstand und Hüpfburg sorgen ebenfalls für die Unterhaltung der jüngeren Besucher. Bekannt ist freilich auch die große Vielfalt der Stände mit Leckereien, Handwerk und Dekorativem aus der Region und vielem mehr. Bestückt von den eigenen Vereinen des Dorfes wie externen Gästen, teilweise schon viele Jahre treu dabei. Über 35 Ständen seien schon fix, noch ist das Orgateam aber auch offen für weitere, betonen sie im WP-Gespräch ausdrücklich. Informationen bekommen kann man unter der Mailadresse martinsmarktmellen@gmail.com.

Brinkschulte bis Schützenhalle

Ein wenig größer wird die Martinsmarkt-Meile dieses Jahr: Der Hof Brinkschulte an der Kreuzung gegenüber der Kirche wird einbezogen, die Kreuzung selber bleibt frei. Auf der anderen Seite endet das bunte Treiben wie gewohnt an der Schützenhalle.

Auch kleine Gäste können ihre kleinen Schätze beim Kindertrödelmarkt in Taschengeld umsetzen. Eine Anmeldung um verkaufen zu können ist nicht nötig, auch keine Standgebühr, erklärt Gudrun Schäfer. „Die Kinder können einfach kommen und die Lücken zwischen den Ständen füllen.“ Noch ist das Team aus dem Golddorf in der heißen Planungsphase, so dass wir auch an dieser Stelle noch weiter berichten werden. Etwa zur Frage der Parkplätze. Otmar Hermanns teilt mit, dass es an den Ortsrändern wieder Parkmöglichkeiten geben wird.

Der Shuttle-Service

Noch besser: ganz ohne Auto kommen. Der Bürgerbus fährt zum Martinsmarkt Shuttle aus der Balver Innenstadt. „Nicht nach einem festen Fahrplan, sondern während der gesamten Veranstaltung, ab etwa 10.30 Uhr, immer hin und her“, weiß Hermanns. Und zwar vom Balver Bahnhof, auch an der Adler-Apotheke und der Mitfahrerbank vor der Blasiuskirche kann man zusteigen. Für 2,30 Euro bei Erwachsenen und 1,30 Euro bei Kindern.

