Von Eisborns Antoniushütte zu Fröndenberger Pflegeheim

Er ist ein stiller Star. Auch wenn er beim Kochen fast die Sterne vom Himmel holt. Florian Trippe (37) macht um seine Kunst keinen großen Wirbel. Dafür sprechen seine Gerichte eine umso deutlichere Sprache. Kein Wunder, dass Ex-Chefin Britta Spiekermann von Eisborns Antoniushütte auf ihren einstigen Küchenmeister Lobeshymnen singt, kein Wunder auch, dass Schmallenbach-Geschäftsführer Heinz Fleck seinen Edel-Angestellten vor Ort preist.

Schnitt für Schnitt geht Florian Trippe vor - nicht nur bei Schnittlauch. Foto: jürgen overkott / WP

Mit Florian Trippe ist ihm ein Coup gelungen. Der Verwaltungsleiter des Fröndenberger Seniorenheims wertete die Küche seiner Einrichtung auf. Speiseplan war gestern – heute heißt es Menü-Karte. Da Speisesaal nach Kantine mit Billig-Mampf klingt, ist jetzt von Bistro die Rede. Wenn Heinz Fleck von seinem Maître du cuisine spricht, leuchten seine Augen. Kann Florian Trippe die hohen Erwartungen einlösen?

Wir treffen uns am Montagmorgen, 11.30 Uhr, in den Küchen-Katakomben. Ein Hauch Königsberger Klopse weht durch die Gänge. Die Hausbewohner lieben es deftig, stellt Florian Trippe fest, wohlwissend, dass in zehn Jahren die Generation Gyros kommt. Er hat Pause, eigentlich. Aber ein Chef hat eigentlich nie Pause. Das Telefon klingelt ein ums andere Mal. „Küche, Trippe“, sagt er immer wieder, „Entschuldigung.“ Der große junge Mann des guten Geschmacks ist gefragt.

Auf den Geschmack gekommen ist der Lendringser in der Schule: „Kochen war Teil von Hauswirtschaftslehre“, sagt der Mann mit der weißen Nike-Kappe trocken, „und das hat mir gefallen.“ Er kann Süßes wie Saures. Er macht zunächst eine Konditorlehre bei Rößler in Menden. Oben in Eisborn fängt der Feinkost-Fan da an, wo er unten im Hönnetal aufgehört hat. In der Antoniushütte macht er seine Kochlehre. Seine Gerichte erweisen sich als Erfolgsrezepte. Britta Spiekermann fördert das Küchen-Talent. Am Ende ist Florian Trippe Küchenmeister und zugleich Chefkoch der Antoniushütte. „Ungefähr 15 Jahre lang war ich da“, rechnet Florian Trippe nach, „mit Unterbrechungen.“

Fachliche Chancen

Florian Trippe kann Süßes wie Saures. Foto: jürgen overkott / WP

Er sucht immer wieder Herausforderungen. Sicher, der Schmallenbach-Transfer hat ihm familienfreundlichere Arbeitszeiten beschert. Das bietet ihm selbst das höchst dekorierte Sterne-Restaurant nicht. Dennoch betont Florian Trippe, der Wechsel vom Gourmet-Tempel zu einem Seniorenheim biete ihm auch fachliche Chancen.

Er muss seine Kost den Bedürfnissen der Bewohner anpassen. Bei manchen Senioren lassen Geruchs- und Geschmackssinn nach: Sie essen zu wenig. „Das gilt übrigens auch für Menschen mit demenziellen Veränderungen“, weiß Florian Trippe, „sie bewegen sich viel, und sie verbrauchen dementsprechend viel Energie. Wir müssen sie manchmal aufpäppeln.“ Leckerschmecker indes futtern sie zu viel. Sie werden mit Obst und Joghurt auf Schmalkost gesetzt. Zudem schrumpfen die Portionen. Florian Trippe weiß: Reden hilft, mit den Betroffenen, mit Pflegern, mit Ärzten. „Manchmal essen Leute wenig, weil sie Schluckbeschwerden haben.“ Beschwerden übers Essen gibt’s fast nie: „Die Zutaten sind zu 70 Prozent frisch, obendrein meist aus der Region.“

Malen mit Zahlen: Florian Trippe befehligt eine 13-köpfige Truppe. Foto: Jürgen Overkott / WP

Schmallenbach-Chef Fleck schätzt die Umsicht, mit der sich Florian Trippe zwischen Pasta und Patient, Topf und Therapie bewegt. Am Ende gewann er die Küchenschlacht gegen Krankenhausköche.

INFO

Schmallenbach-Chef Heinz Fleck sieht mit Blick aufs Personal zwei Herausforderungen: Für ihn ist es schwierig, Pflegepersonal zu finden – und mindestens genauso schwer, neue Kräfte für die Küche zu finden. „Der Markt ist leer gefegt“, weiß Küchen-Chef Florian Trippe. Das heißt: Interessenten haben gute Chancen. Sie müssen bis Mai in die sprichwörtlichen Pötte kommen. Das Ausbildungsjahr startet am 1. August.

Florian Trippe leistet sich jenseits der Arbeit für betagte Feinschmecker bisweilen Ausflüge in die Welt der Hobby-Köche. Er gibt Workshops – etwa in der Hüstener Villa Wesco. „Ich biete Motto-Veranstaltungen an“, sagt Florian Trippe, „manchmal sind das Seminare oder Veranstaltungen von Firmen fürs Teambuilding.“ Das sind Ausnahmen, und das soll so bleiben. Florian Trippe: „Ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden.“